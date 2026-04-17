Concertul „Jazz Tango” propune o experiență sonoră specială, într-o formulă camerală inedită: vioară, violoncel și chitară. Protagoniștii sunt Natalia Pancec (prim-violonistă), Mădălina Fara (prin-violoncelistă) – ambele la Filarmonica George Enescu din București, și chitaristul Bogdan Mihăilescu. Trei instrumente, unite într-un trio ce funcționează ca o adevărată mică orchestră, cu un sunet amplu, bogat și plin de culoare. Melodiile, armoniile și ritmurile tangoului sunt reimaginate într-o formă nouă, elegantă și surprinzătoare.

Publicul va fi purtat printr-o paletă largă de stări și imagini, de la tangoul pasional și incandescent, la milonga lină, curgătoare şi la balade pline de melancolie, introspecție sau spiritualitate.

Natalia Pancec, forţa creatoare a proiectului detaliază: «Conceptul este o extrapolare a Noului Tango creat de Piazzolla, o fuziune de muzică tradiţională argentiniană, jazz şi forme de sonată clasică. De aici şi numele proiectului: TANGO + SONATA = TANGATA

Repertoriul este ales ca un album de călătorie muzicală, fiecare piesă având o identitate proprie, fiecare „pagină” dezvăluind un peisaj sonor diferit, dar coerent într-un tot unitar. Programul va cuprinde lucrări de Astor Piazzolla, Fernando Carlos Tavolaro și John Williams.

Tangoul argentinian nu mai este demult doar muzica saloanelor de dans. În ultimele decenii, el s-a reinventat spectaculos, absorbind influențe de jazz și muzică clasică și devenind un limbaj muzical modern, intens și profund emoționant. Așa s-a născut Nuevo Tango – un stil care a cucerit scenele lumii prin forța sa expresivă și libertatea de interpretare.

Pentru concertul din 19 Aprilie din Bucureşti biletele sunt disponibile pe AmBilet.ro.

Despre Natalia Pancec – Violonistă

Cu o carieră prodigioasă, virtuozitate şi flexibilitate artistică, Natalia Pancec impresionează prin excelenţa în registrul clasic şi deschiderea către universul fusion şi crossover.

Este şef partidă vioară la Filarmonica George Enescu şi adesea îi revine rolul de concertmaestru – liantul dintre orchestră şi dirijor. Anul trecut a luat parte alături de Orchestra Filarmonicii George Enescu la Expo Osaka 2025, unde a încântat publicul atât din postura de solist violonist cât şi din cea de concertmaestru.

Despre Mădălina Fara – Violoncelistă

A obținut numeroase premii internaționale având și o bogată activitate în proiecte de muzică de cameră. Este prim violoncelistă a Orchestrei Filarmonicii „G. Enescu ” din București. A beneficiat de îndrumarea maeștrilor Marin Cazacu, Radu Aldulescu, Vladimir Orlov, Franz Helmerson, Tsuyoshy Tsutsumy.

Despre Bogdan Mihăilescu – Chitarist

Este un promotor al dezvoltǎrii chitarei clasice în România încǎ de la începutul emulaţiei chitaristicii anilor 80 din ţarǎ, câștigând în 1984, Marele trofeu al Concursului naţional de chitarǎ clasicǎ de la Sinaia. De peste patru decenii, dezvoltă în țară și străinătate proiecte camerale în care chitara clasică apare pe scene alături de alte instrumente. S-a perfecţionat la Londra, descoperind noi valenţe ale chitarei cu profesorii Gary Ryan şi Carlos Bonell, şi participând în mod regulat la şedinţele de masterclass în cadrul Royal Academy of Music.

Foto: Jazz Tango

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE