Un tanc cu trei bărbați și o femeie a explodat în timpul unui exercițiu militar

Trei militari japonezi au murit marți, 21 aprilie 2026, într-un accident tragic produs în timpul unui exercițiu militar derulat pe un poligon din regiunea Oita, sud-vestul Japoniei, relatează AFP.

Potrivit autorităților, explozia a fost cauzată de detonarea accidentală a muniției în interiorul unui tanc de tip Type 10, aflat în timpul unor manevre de antrenament.

Ce s-a întâmplat cu femeia care era în tanc

În urma incidentului, o femeie a fost rănită, iar trei bărbați, membri ai Forțelor de Autoapărare japoneze, și-au pierdut viața. „Acest accident este profund regretabil”, a declarat premierul Sanae Takaichi, care a transmis „sincere condoleanțe” familiilor victimelor.

Ancheta privind circumstanțele exacte ale tragediei este în desfășurare. Incidentul readuce în atenție alte accidente militare recente din Japonia: în aprilie 2024, o coliziune între două elicoptere militare s-a soldat cu opt decese, iar în mai 2025, prăbușirea unui avion în timpul unui alt antrenament a ucis doi militari.

Ce caracteristici au tancurile Type 10 din Japonia

Type 10 este un tanc principal de luptă japonez de generația a patra, produs de Mitsubishi Heavy Industries pentru Forțele Terestre de Autoapărare Japoneze (JGSDF).

Modelul Type 10 a intrat în serviciu în jurul anului 2012 și este conceput pentru a fi ușor, mobil și modular, potrivit pentru terenul muntos și pentru infrastructura japoneză.

Ce caracteristici are Type 10:

  • Masa: între circa 40-48 tone (în funcție de modulul de armură instalat), mult mai ușor decât multe MBT occidentale moderne.
  • Propulsie: motor diesel Mitsubishi de 1.200 CP, cu transmisie continuu variabilă (CVT), ce permite viteză maximă de circa 70 km/h atât înainte, cât și înapoi.
  • Armament: un tun 120 mm cu țeavă lisă (L44, licență japoneză) cu încărcător automat, mitralieră coaxială 7,62 mm și o mitralieră antiaeriană 12,7 mm pe cupola comandantului.
  • Blindaj: plăci compozite modulare (cu oțel nano‑cristalin, ceramică etc.), care pot fi adăugate sau îndepărtate pentru a echilibra greutatea cu protecția.

Cum arată exteriorul unui tanc Type 10

Type 10 arată ca un tanc modern, cu siluetă compactă și profil mai „curat” decât multe MBT occidentale, dar cu trăsături japoneze specifice:

  • Turelă mai joasă și estetică simplă, cu o cută/„scoabă” laterală pentru stocarea rezervelor de gloanțe.
  • Blindaje modulare exterioare, care se văd clar ca panouri suprapuse pe faldurile turelei și pe partea frontală a carcasei.
  • Înălțime redusă (circa 2,3 m), cauzează o linie de vizare mai joasă și o siluetă mai greu de observat.
