Turul Piețelor de Crăciun – o călătorie de poveste prin Budapesta, Viena și Praga

Oferta completă o poți descoperi aici: Turul Piețelor de Crăciun – Budapesta, Viena și Praga .

Ce face acest circuit special?

E simplu: în doar câteva zile, ai ocazia să te plimbi pe străzi decorate cu mii de luminițe, să guști preparate tradiționale, să descoperi monumente celebre și să intri în atmosfera sărbătorilor de iarnă.

La Viena , vei fi cucerit de somptuozitatea clădirilor imperiale și de magia pieței de Crăciun din fața Primăriei, una dintre cele mai frumoase din Europa.

, vei fi cucerit de somptuozitatea clădirilor imperiale și de magia pieței de Crăciun din fața Primăriei, una dintre cele mai frumoase din Europa. La Praga , vei simți că pășești într-un basm medieval, între Castelul Pragăi, Podul Carol și Piața Primăriei, unde mirosul de turtă dulce și vin fiert însoțește fiecare pas.

, vei simți că pășești într-un basm medieval, între Castelul Pragăi, Podul Carol și Piața Primăriei, unde mirosul de turtă dulce și vin fiert însoțește fiecare pas. La Budapesta, vei descoperi o capitală romantică, unde Dunărea reflectă feeria sărbătorilor, iar târgurile de Crăciun te așteaptă cu suveniruri și specialități ungurești.

Budapesta, Ungaria. Foto: Unsplash

Cum arată programul?

Circuitul începe cu plecarea din București și o primă oprire la Budapesta. Aici, poți opta pentru o croazieră pe Dunăre – un spectacol fascinant al luminilor nocturne. Urmează Viena, cu tur de oraș și timp liber în Piața de Crăciun, apoi Praga, unde vei vizita cele mai importante obiective turistice și vei avea timp să te bucuri de atmosfera festivă. Opțional, poți explora Dresda sau faimoasa stațiune Karlovy Vary, dar și Castelul Karlstejn.

Ultimele zile sunt dedicate descoperirii Brnoului și unei ultime opriri în Budapesta, pentru ca seara târziu să te întorci acasă încărcat de amintiri.

Cât costă și ce este inclus?

Circuitul beneficiază de o reducere Last Minute.

Tariful include:

transport cu autocar clasificat,

5 nopți de cazare cu mic dejun în hoteluri de 3* (excepțional, 2*),

însoțitor român de grup pe toată durata excursiei.

O experiență pentru suflet

Acest tur nu înseamnă doar vizite turistice, ci și ocazia de a simți atmosfera autentică a Crăciunului în unele dintre cele mai spectaculoase capitale europene. Piețele sunt pline de cadouri artizanale, decorațiuni, colinde și bucate tradiționale. Este genul de experiență care îți aduce aminte de bucuria copilăriei și de spiritul sărbătorilor.

Alte opțiuni de călătorie

Dacă îți dorești să explorezi și alte destinații europene, descoperă și celelalte circuite cu autocarul propuse de Europa Travel – fie că e vorba despre Italia, Germania sau Franța, fiecare călătorie are farmecul ei.

Cum rezervi?

E foarte simplu: poți scrie direct pe WhatsApp la 0723 153 702 pentru informații și rezervări sau poți consulta toate detaliile pe europatravel.ro.

Alege să îți începi luna decembrie cu o experiență magică. Budapesta, Viena și Praga te așteaptă cu cele mai frumoase târguri de Crăciun și cu amintiri de neuitat.

Foto: Unsplash

