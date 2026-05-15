Cum a scăpat Albăceanu de un dosar de milioane de lei

În răspunsul oficial primit de la DNA, se precizează că „în urma analizării probelor administrate în cauză, s-a stabilit că fapta imputată inculpatului nu întrunește elementele de tipicitate ale infracțiunii prevăzute de art. 12 alin. (1) lit. a) teza I din Legea nr. 78/2000”. Lipsa componentei esențiale privind folosirea informațiilor obținute în virtutea funcției a fost un element determinant în această decizie, conform Deciziei nr. 327/2025 a Înaltei Curți de Casație și Justiție. Actele de urmărire penală rămân nepublice, chiar și după soluționarea cazului, conform legislației în vigoare.

Colonelul Albăceanu a fost acuzat de implicarea directă în administrarea a două societăți comerciale deținute de apropiați, în perioada 2021-2025, încălcând astfel statutul său de militar activ.

Anchetatorii DNA susțineau că Albăceanu ar fi obținut milioane de lei din activități precum recrutarea forței de muncă din Nepal și alte țări asiatice, gestionarea de afaceri în domeniul alimentației publice și chiar achiziționarea unui avion pentru deplasări de afaceri.

În iunie 2025, Albăceanu a fost ridicat de procurorii DNA din București pentru a fi dus la percheziții în Brăila. În urma descinderilor efectuate în nouă locații din București, Brăila și Tulcea, anchetatorii au descoperit suma de 50.000 de euro ascunsă la fiul concubinei acestuia. Colonelul a fost pus sub control judiciar pentru 60 de zile și nu a mai avut dreptul de a ocupa funcția de inspector șef al Jandarmeriei Brăila pe durata cercetărilor.

Pe 26 septembrie 2025, Înalta Curte de Casație și Justiție a decis ridicarea măsurii controlului judiciar și repunerea lui Albăceanu în funcția de inspector șef al Inspectoratului de Jandarmi Județean Brăila. Decizia a fost fundamentată pe faptul că, pentru a se încadra la infracțiunea prevăzută de art. 12 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 78/2000, era necesar să se demonstreze utilizarea informațiilor obținute în virtutea funcției publice, lucru care nu s-a putut proba.

Totuși, procurorii au subliniat că Albăceanu ar putea fi tras la răspundere pe linie disciplinară sau prin alte forme de răspundere juridică.

Cine este colonelul Albăceanu

Colonelul Nicolae Iulian Albăceanu a preluat conducerea Jandarmeriei Brăila la 18 octombrie 2021, după ce a promovat examenul pentru funcția de inspector șef.

Cu o carieră începută în 2006 în cadrul Ministerului Afacerilor Interne, Albăceanu a deținut funcții importante, inclusiv cea de șef al Poliției de Frontieră Tulcea și șef de serviciu Achiziții în Inspectoratul General al Jandarmeriei Române. Este licențiat în Drept și deține două diplome de master în Management Financiar și Managementul Resurselor Umane.

Clasarea dosarului de către DNA îl scutește pe colonelul Albăceanu de răspunderea penală, dar nu exclude alte tipuri de răspundere, precum cea disciplinară, potrivit surselor Obiectiv – Vocea Brăilei.

