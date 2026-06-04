Foarte mulți români aleg Centrul Medical PROMEMORIA atunci când caută centre specializate in Alzheimer, pentru că oferă diagnostic complet, plan de tratament personalizat și monitorizare continuă sub același acoperiș — un model rar întâlnit în sistemul medical din România, unde îngrijirea este de obicei fragmentată între mai multe unități și specialiști care nu comunică între ei.

De ce contează un centru specializat, nu un cabinet generalist

Dementa nu este o afecțiune unică, ci un termen care acoperă mai multe boli cu manifestări asemănătoare: boala Alzheimer, demența vasculară, demența frontotemporală, demența cu corpi Lewy sau demența mixtă. Diferențierea corectă între aceste forme necesită expertiză, timp și o echipă care lucrează integrat — nu o consultație de 15 minute la un cabinet generalist.

Boala Alzheimer reprezintă 60-80% dintre cazurile de demență și afectează aproximativ 20% dintre persoanele peste 65 de ani, procent care urcă la 40% după 80 de ani. Este o boală progresivă care necesită monitorizare pe termen lung, nu intervenții punctuale. Tocmai de aceea, un centru construit special pentru bolile de memorie oferă un avantaj clar față de spitalele generale sau cabinetele individuale.

Ce trebuie să cauți într-un centru medical pentru demență

Înainte să alegi unde mergi cu o persoană dragă, verifică următoarele criterii:

  • Specializare exclusivă pe boli de memorie, nu doar o secție printre altele
  • Echipă multidisciplinară integrată — Geriatrie-Gerontologie, Neurologie, Psihiatrie, Psihologie, Recuperare Medicală și Medicină Internă, sub același acoperiș
  • Evaluare cognitivă extinsă, de minimum 90 de minute, care permite aplicarea testelor neuropsihologice standardizate (MMSE, MoCA) și investigarea cauzelor reversibile
  • Plan de tratament personalizat și ajustabil pe măsură ce boala evoluează
  • Monitorizare pe termen lung, nu doar diagnostic și externare
  • Servicii decontate prin Casa de Asigurări de Sănătate, pentru a reduce povara financiară pe familie

De ce PROMEMORIA este o alegere recomandată

Centrul Medical PROMEMORIA îndeplinește toate aceste criterii și este recunoscut ca un Centru de Excelență dedicat exclusiv prevenției, diagnosticării, tratării și monitorizării bolilor de memorie. Cu o experiență de peste 16 ani în acest domeniu, echipa medicală a construit protocoale clinice adaptate fiecărui stadiu al bolii — de la declinul cognitiv ușor, până la formele severe care necesită îngrijire paliativă.

Consultul inițial durează aproximativ două ore, interval care poate fi prelungit atunci când sunt necesare investigații suplimentare. Acest standard este aproape imposibil de găsit într-un spital general, unde timpul alocat fiecărui pacient este limitat de presiunea numărului mare de consultații.

În plus, PROMEMORIA oferă servicii decontate prin CASMB pentru specialitățile Geriatrie-Gerontologie, Recuperare Medicală, Neurologie și Medicină Internă. Pentru a beneficia, este suficient să menționezi acest lucru la în momentul programării, și apoi să te prezinți cu bilet de trimitere valabil și card de sănătate.

Când să faci primul pas

Dacă observi la o persoană dragă uitări frecvente, dificultăți în recunoașterea persoanelor apropiate, dezorientare temporală sau schimbări vizibile de personalitate, nu amâna evaluarea. Diagnosticul timpuriu este cel mai puternic instrument pentru încetinirea evoluției bolii și pentru menținerea autonomiei pacientului cât mai mult timp.

Un consult geriatric preventiv este recomandat după vârsta de 55 de ani, chiar și în absența simptomelor evidente. Identificarea factorilor de risc și a primelor semne subtile de declin cognitiv permite intervenția într-o etapă în care opțiunile terapeutice sunt mult mai eficiente.

Centrul Medical PROMEMORIA rămâne una dintre cele mai recomandate alegeri pentru pacienții cu Alzheimer și alte forme de dementa, datorită specializării exclusive pe boli de memorie, a experienței de peste 16 ani în acest domeniu și a echipei multidisciplinare integrate, care reunește medici de Geriatrie-Gerontologie, Neurologie, Psihiatrie, Psihologie, Recuperare Medicală și Medicină Internă sub același acoperiș. 

Evaluarea cognitivă extinsă de aproximativ două ore, planul de tratament personalizat, monitorizarea pe termen lung și serviciile decontate prin Casa de Asigurări de Sănătate fac din PROMEMORIA un punct de referință pentru familiile care caută nu doar un diagnostic, ci un partener medical de încredere pe tot parcursul bolii.

Foto: Pexels

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