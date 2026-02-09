Primul pas este să începi să aduni informații online și în sucursală. Citește tot ce găsești disponibil, informează-te, apoi mergi la bancă și discută cu reprezentanții instituției pentru a primi răspunsuri la toate nedumeririle avute. Când vine vorba de credite, fă comparații între bănci. Vezi ce dobânzi oferă, ce costuri ascunse sunt, consultă un broker.

Fă simulări online la creditul dorit

Tot online, poți să găsești și calculatoare de credite, unde singur poți să-ți calculezi creditul, în funcție de venit, avans sau valoarea locuinței. Astfel, îți faci o idee clară asupra băncilor din România care pot să-ți ofere cea mai bună variantă pentru bugetul tău. Am făcut și noi o sondare, iar una dintre băncile care au atras atenția a fost Raiffeisen Bank. Marchează una dintre cele mai dinamice abordări din piață cu ofertele existente, propunând trei programe: „Casa ta verde”, „Noua Casă” și „Credit imobiliar”. Ce atrage imediat este posibilitatea de a începe creditul cu o dobândă fixă, pentru 3 sau 5 ani, apoi faci trecerea la o dobândă variabilă. Asta asigură, pentru o perioadă bună, o certitudine a ratelor, mai ales în acești ani cu fluctuații economice, așa cum este în România.

Consultă un broker și fă un scenariu pe termen lung

În final, în evaluarea ofertelor e bine să îți faci un scenariu pe termen lung. Un consultant financiar poate observa ce credit se potrivește mai bine pentru venitul tău, astfel încât să eviți situații neprevăzute. Totodată, un consultant financiar poate face o analiză atentă a dobânzii fixe inițiale, a indicelui IRCC aplicat în faza variabilă, a marjei băncii și a costurilor auxiliare. Opinia lui finală te va scăpa, cu siguranță, de multe costuri, iar tu vei putea lua o decizie informată.

