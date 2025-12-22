Vacanțele de iarnă în familie vin cu multe bagaje, echipamente de ski, copii și dorința de confort. În acest context, închirierea unei mașini spațioase pe termen scurt devine o soluție practică și eficientă.
Mercedes V-Class – spațiu și confort pentru întreaga familie
Pentru familii numeroase sau grupuri de prieteni, Mercedes V-Class este una dintre cele mai potrivite opțiuni. Spațiul interior generos și confortul premium transformă drumurile lungi către stațiunile de ski într-o experiență relaxantă.
Mercedes GLE – echilibrul perfect între lux și funcționalitate
Mercedes-Benz GLE oferă siguranță, tracțiune și un nivel ridicat de confort, fiind ideal pentru vacanțele de iarnă cu copii. Portbagajul încăpător permite transportul echipamentelor fără compromisuri.
Mercedes-Benz G-Class – pentru cei care nu fac compromisuri
Pentru zone montane dificile sau condiții meteo extreme, G-Class rămâne un simbol al siguranței și al performanței off-road.
De ce aleg familiile închirierea pe termen scurt
- evitarea uzurii propriei mașini
- siguranță sporită în condiții de iarnă
- flexibilitate totală în funcție de durată și destinație
Serviciile oferite de Țiriac Auto Rent răspund exact acestor nevoi, cu o flotă pregătită pentru sezonul rece și vacanțe fără stres. Iarna aceasta fiecare călătorie costă mai puțin. Beneficiezi de 10% reducere la toate închirierile – toate modelele auto disponibile în stoc. Întră pe website, aplică codul #WinterTAR și aplică reducerea în momentul rezervării.
