Vacanțele de iarnă în familie vin cu multe bagaje, echipamente de ski, copii și dorința de confort. În acest context, închirierea unei mașini spațioase pe termen scurt devine o soluție practică și eficientă.

Mercedes V-Class – spațiu și confort pentru întreaga familie

Pentru familii numeroase sau grupuri de prieteni, Mercedes V-Class este una dintre cele mai potrivite opțiuni. Spațiul interior generos și confortul premium transformă drumurile lungi către stațiunile de ski într-o experiență relaxantă.

Mercedes GLE – echilibrul perfect între lux și funcționalitate

Mercedes-Benz GLE oferă siguranță, tracțiune și un nivel ridicat de confort, fiind ideal pentru vacanțele de iarnă cu copii. Portbagajul încăpător permite transportul echipamentelor fără compromisuri.

Mercedes-Benz G-Class – pentru cei care nu fac compromisuri

Pentru zone montane dificile sau condiții meteo extreme, G-Class rămâne un simbol al siguranței și al performanței off-road.

De ce aleg familiile închirierea pe termen scurt

evitarea uzurii propriei mașini

siguranță sporită în condiții de iarnă

flexibilitate totală în funcție de durată și destinație

Serviciile oferite de Țiriac Auto Rent răspund exact acestor nevoi, cu o flotă pregătită pentru sezonul rece și vacanțe fără stres. Iarna aceasta fiecare călătorie costă mai puțin. Beneficiezi de 10% reducere la toate închirierile – toate modelele auto disponibile în stoc. Întră pe website, aplică codul #WinterTAR și aplică reducerea în momentul rezervării.

Pentru mai multe detalii despre ofertele promoționale și flota auto, intră AICI.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE