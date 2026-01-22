Atenție, informații care vă pot afecta emoțional!

Un adolescent de 16 ani și-a pierdut viața în parcul istoric multimedia „Rusia – Istoria mea” din Iakuțk, cel mai rece oraș de pe pământ, după ce a urcat într-un tanc expus la o expoziție de tehnică militară despre care organizatorii au declarat că ar fi fost capturat în Ucraina,

Potrivit primelor date, tânărul a intrat în vehicul printr-o trapă de la baza tancului. În timpul încercării sale de a explora vehiculul, o piesă metalică grea s-a desprins și l-a accidentat mortal.

Procurorii ruși au anunțat că adolescentul a activat din greșeală mecanismul de eliberare de urgență a țevii armei, ceea ce a dus la o gravă leziune cranio-cerebrală. La fața locului se afla un alt adolescent, care a scăpat nevătămat.

Tancul în care a avut loc incidentul era un model rusesc T-72, în ciuda afirmațiilor organizatorilor expoziției că tehnica militară expusă ar fi fost capturată în Ucraina, susține presa de la Kiev.

O expoziție cu echipamente militare capturate în zona „operațiunii militare speciale” a fost deschisă la Iakuțk.

Cuprinde un tanc rusesc T-72 cu inscripția „Alyosha” pe țeavă și 5 vehicule blindate ale Forțelor Armate Ucrainene distruse: un transportor blindat de trupe M113 de fabricație americană și un vehicul de luptă pentru infanterie M2 Bradley, un transportor blindat de trupe VAB francez și vehicule de luptă finlandeze și ucrainene.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE