„Cel mai mare prag din viața mea a fost să învăț să mă autodepășesc. Locuiesc de 32 de ani în Germania. Am venit aici din România împreună cu fetițele noastre pentru o viață mai bună, urmându-mi soțul care trecuse ilegal frontiera cu un an înainte. Eram atât de fericită c-am primit șansa de a duce o viață bună, încât am spus că trebuie să fac ceva cu asta. Din nefericire, nu a ieșit deloc cum am visat. Am avut parte de tot: divorț, atacuri de panică, spitalizări, separarea de copii, dorință de sinucidere, datorii astronomice. Iar la vârsta de 50 de ani, pe când unele femei se gândesc la pensie și la nepoți, eu am renăscut ca pasărea Phoenix. Am luat viața de la capăt.” Când auzi așa ceva, îți închipui că e un film, un serial sau o carte. Și-ți vine să te așezi confortabil ca să afli mai multe detalii. Viorica Robina și-a pus tot sufletul la vedere, a arătat lumii ce răni are, a recunoscut smerit unde a greșit, și a mers mai departe. „De multe ori mă gândesc la viața pe care aș fi dus-o în România dacă nu emigram. Probabil aș fi fost deja înconjurată de nepoți, undeva la țară. Nu e ceva rău, dar nu eram eu azi Viorica Robina cea care a adunat alături o întreagă comunitate de români și moldoveni din Germania, Austria, Marea Britanie, Italia, Franța, Danemarca, Belgia etc. dornici de dezvoltare personală și antreprenorială.” Nu e deloc greșită proiecția Vioricăi despre un viitor la țară alături de nepoți. Doar că furcile caudine ale destinului

i-au decis un alt drum: „Eram în prag de insolvență când am auzit un tânăr zicând că fiecare șef își merită angajații. Eram atât de supărată încât m-am uitat să vedem cine este! Era Lorand Soares Szasz!” Pentru că nu avea suficienți bani, Viorica s-a folosit de materialele gratuite de pe platforma Upriserz, și abia în 2019 și-a permis un pachet de 19 euro, iar în 2020 și-a cumpărat un abonament. Pășise din nou în lumea antreprenoriatului, doar că de data aceasta, cu dreptul. „Nu m-am oprit aici, ci mi-am continuat propriul drum de dezvoltare. Sunt, în permanență, înconjurată de oameni de calitate care-mi oferă valoare, și pe care eu, la rândul meu, o ofer altor oameni.” În prezent are o școală de șoferi, este instructor auto și îi ajută pe românii care nu vorbesc limba germană cu instruire teoretică și practică pentru obținerea permisului. Pentru că vrea să fie un bun exemplu pentru comunitatea pe care a creat-o în jurul business-ului ei, Viorica urmează și un curs de limbă germană și spune despre ea că „sunt omul care „naște” câte 50 de idei pe secundă iar unele din ele chiar ajung să vadă lumina zilei.” Ce sfat are pentru românce? „Cea mai mare greșeală este că ajung să depindă sută la sută de bărbați. Sunt dependente financiar, emoțional, psihologic de partener și prin asta se pierd pe sine.”

