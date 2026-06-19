Evenimentul a marcat și încheierea turneului educațional „Lecțiile Gustului” din anul școlar 2025-2026. Această inițiativă, parte a programului educațional „Stil de viață sănătos, o alimentație diversificată și o atitudine sustenabilă”, a ajuns în acest an la peste 2.500 de elevi de clasa a III-a din 17 școli (70 de clase). Sub coordonarea lui Chef Daniel Dobre, elevii au învățat să citească etichetele, să recunoască produsele certificate și să opteze pentru alimente locale și de sezon. La nivel național, peste 25.000 de elevi au utilizat materialele pedagogice ale proiectului, precum caietul de exerciții și cartea „Arta de a mânca bine”, semnată de renumitul Chef Alain Alexanian.

„Conștientizarea tinerelor generații, de la vârste fragede, în şcoală, pentru o alimentație sustenabilă face parte din cele 17 obiective de dezvoltare durabilă ale ONU şi mai precis face referire la Obiectivul 4: Educație de calitate. Aceasta influențează concret în mod pozitiv și Obiectivul 3: Sănătate şi bunăstare, Obiectivul 8: Muncă decentă şi creștere economică, Obiectivul 10: Inegalități reduse, Obiectivul 12: Consum şi producție responsabile şi Obiectivul 13: Acțiune climatică”, afirmă Daniel Dobre, Președinte Sărbătoarea Gustului.

Dezbaterile din cadrul conferinței au evidențiat importanța dezvoltării rețelelor de producători locali ca soluție directă pentru reducerea amprentei de carbon, utilizând tomatele ca studiu de caz. Estimările bazate pe tendințele comerciale recente arată că aprovizionarea din import pentru acoperirea consumului în extrasezon generează emisii semnificative, de aproximativ 8.000 – 10.000 de tone de CO₂ strict din transportul mărfurilor către România.

Dezvoltarea lanțurilor scurte de aprovizionare reduce substanțial emisiile de dioxid de carbon din transport, susține în mod direct economia comunităților agricole și garantează accesul consumatorilor la produse proaspete, cu o trasabilitate controlată.

În cadrul dezbaterii, reprezentanții Departamentului pentru Dezvoltare Durabilă, Ministerului Agriculturii, Ministerului Educației și ANSVSA au analizat integrarea alimentației sustenabile în politicile publice, evidențiind modul în care programele școlare pot susține direct Obiectivele de Dezvoltare Durabilă ale ONU privind sănătatea și consumul responsabil.

„Educația este fundamentul dezvoltării durabile, iar obiceiurile care ne însoțesc întreaga viață se formează încă din copilărie. Așa cum spunem adesea, echilibrul se construiește încă din primii ani de viață, iar alimentația face parte din acest proces. Când copiii înțeleg ce înseamnă să mănânce sănătos, să aleagă produse de calitate și să respecte hrana, ei devin la rândul lor ambasadori ai acestor valori în familie și în comunitate. De aceea ne bucură faptul că, prin programe precum Lecțiile Gustului, peste 25.000 de elevi au avut acces la instrumente educaționale care îi ajută să înțeleagă legătura dintre sănătate, alimentație și protejarea resurselor planetei.”, a declarat László Borbély, Consilier de Stat și Coordonator al Departamentului pentru Dezvoltare Durabilă.

„Pentru clasele din învățământul primar gastronomia sustenabilă reprezintă un element important în formarea copiilor, pentru că pe lângă piramida alimentelor, elementele de mediu, risipa alimentară, economia circulară, fac un cerc al educației pe această temă. Începând din anul școlar 2026-2027 vom avea programe școlare noi la liceu, care cuprind în conținutul lor activități ce vizează elemente și obiective de dezvoltare durabilă.”, a precizat Daniela Călugăru, reprezentant al Ministerului Educației și Cercetării.

„Credem că un copil care înțelege astăzi de unde vine hrana şi câtă muncă se află în spatele fiecărui produs alimentar va deveni mâine un adult responsabil, capabil să contribuie la construirea unui sistem alimentar sigur şi sustenabil”, a transmis Alexandru Bociu, Președintele ANSVSA.

Această abordare instituțională a fost completată de exemplele practice oferite de reprezentanții Auchan Retail România și Serele SupeR (producător de roșii, parte din programul Filierele Auchan), care, alături de specialiștii de la Ecocert România, Up România, Kotányi și Native Origin, au demonstrat eficiența parteneriatelor strategice dintre marii retaileri și producătorii locali în dezvoltarea unei economii circulare reale.

„Pentru noi este o onoare să susținem proiectele dezvoltate de Asociația Sărbătoarea Gustului și să contribuim la un demers care are un impact real asupra educației, alimentației și sănătății copiilor. Viziunea Auchan este simplă: să mâncăm mai sănătos, să trăim mai bine și să protejăm planeta în același timp. Aceste principii se regăsesc atât în proiectele susținute prin Fundația Auchan, cât și în activitatea noastră de zi cu zi. De mulți ani dezvoltăm filiere locale prin care susținem producătorii români și construim parteneriate pe termen lung bazate pe piloni economici, sociali, de mediu și de calitate, contribuind astfel la dezvoltarea unei agriculturi sustenabile și la păstrarea resurselor pentru generațiile viitoare. Prin standardele stricte aplicate produselor noastre și prin selecția atentă a ingredientelor, ne asigurăm că oferim clienților produse care susțin un stil de viață sănătos și contribuie la o alimentație mai responsabilă.”, a declarat Corina Dospinoiu-Imre, Director Sustenabilitate, Auchan Retail România.

„Când am ales ce vom pune în sere, ne-am orientat după ce pun oamenii în coș și, sincer, am urmărit coșurile clienților Auchan. Suntem producători de roșii în filiera Auchan și distribuim doar produse de calitate. Produsele de filieră garantează calitatea și prospețimea, iar noi garantăm gustul.

Roșiile noastre au gust de roșii pentru că ne-am axat, în primul rând, pe varietăți și soiuri cu gust și livrăm foarte aproape: ce am cules ieri, ajunge repede în Auchan. Mai mult, producem și sustenabil. Un exemplu în acest sens este că ne-am orientat către o tehnologie de seră semi-închisă, ceea ce înseamnă că folosim mult mai puține geamuri și facem altfel ventilația ca să economisim agent termic”, a declarat Silvia Răileanu, Producător.

Dialogul s-a mutat din zona teoretică direct în cadrul experienței gastronomice Dinner Cocktail conduse de Chef Alain Alexanian, deținător al unei stele Michelin și premiat cu Palme dOr în Gastronomie, alături de chefii Dumitru Bucșa, Patrick Pierre Pettenuzzo și Daniel Dobre. Aceștia au valorificat potențialul produselor autohtone de sezon printr-un meniu dedicat exclusiv tomatelor locale, preparatele fiind servite conform ritualului „Le repas gastronomique des Français”, modalitate de a lua masa înscrisă în patrimoniul cultural imaterial al UNESCO ce reflectă cultura ospitalității, a longevității și a respectului pentru ingrediente.

Pentru ca meniul servit de Chefi să devină memorabil, roșia s-a aflat în centrul tuturor preparatelor din meniu, un meniu Shic & Shock. Fiind un aliment iubit, simbol al gustului Umami și al biodiversității alimentare care a transformat Gastronomia la nivel mondial, roșia a fost prezentă în fiecare preparat culinar, de la aperitiv până la desert. Aceasta a pus în valoare creativitatea gastronomiei și capacitatea unui produs local, de sezon, de a deveni firul roșu al unei experiențe culinare memorabile, responsabile și rafinate, care reflectă prin originalitate principiile sustenabilității și respectul pentru natură, gust și sănătate.

O surpriză apreciată a evenimentului a fost apa vegetalizată, o rețetă inovatoare a lui Chef Alain Alexanian, care a completat perfect preparatele culinare servite, oferind participanților o experiență autentică, sănătoasă și plină de savoare, fiind consumați cca. 25 litri.

Așa cum spune Patrick Pierre Pettenuzzo, cofondator al Asociației Sărbătoarea Gustului, educația pentru gust, valorile culturale și felul în care ne raportăm la hrană modelează societatea, relațiile umane și viitorul generațiilor următoare. iar pentru asta cităm câteva personalități istorice precum Abraham Lincoln „Dacă crezi că educația este prea scumpă, așteaptă să vezi cât de mult costă ignoranța”; Emil Cioran „Mâncatul: un ritual, un act de civilizație, o poziție filosofică”; Xavier Alberti „la masă și în bucătărie există mult mai mult decât actul de a mânca în sine; tot acolo se definesc fundamentele tiparelor noastre sociale”; Anthelme Brillat-Savarin „Destinul națiunilor depinde de modul în care se hrănesc.”

Prin mottoul „Bun, Bun, Bun” inspirat de la Chef Alain Alexanian, se continuă Revoluția Delicioasă începută în SUA în anii 70 de Alice Waters, prin celebrul restaurant „Chez Panisse” din California, și continuată în Italia începând cu anul ’86 prin mișcarea Slow Food fondată de Carlo Petrini, își găsește astăzi continuitatea în România prin Asociația Sărbătoarea Gustului din 2014 promovând educația pentru gust, alimentația sustenabilă, respectul pentru produsul local, biodiversitate și transmiterea unei noi culturi gastronomice responsabile, bazate pe sănătate, convivialitate și respect pentru planetă.

Evenimentul a fost susținut de partenerii instituționali: Departamentul pentru Dezvoltare Durabilă, Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA), UNESCO Association Club.

Despre Sărbătoarea Gustului

Motto: Bun pentru Gust, Bun pentru Sănătate, Bun pentru Planetă!

Asociația Sărbătoarea Gustului se preocupă de educarea gustului consumatorilor în rândul copiilor şi al părinților, liceenilor și tinerelor generații de bucătari prin informarea și transparența pedagogică asupra produselor, originilor acestora și modului de producție și trasabilitate. În egală măsură, Asociația își propune transmiterea cunoștințelor și încurajarea unui comportament alimentar diversificat, echilibrat, sănătos și durabil pentru o viață mai bună, mai sănătoasă, mai fericită.

Sărbătoarea Gustului face parte din Clubul UNESCO 2026-2029 privind Dezvoltarea Durabilă, asumându-și misiunea de a promova educația pentru alimentația sustenabilă, patrimoniul gastronomic și transmiterea bunelor practici către noile generații.

www.sarbatoarea-gustului.ro

https://www.facebook.com/SarbatoareaGustului

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