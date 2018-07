Adela vă sfătuieşte în sex şi iubire. “Am o problemă cu fiica lui. E o răsfăţată, plină de fiţe, arogantă şi obraznică”

Adela, specialista noastră în probleme de cuplu, îți stă la dispoziție.

Dragă Adela,

Sunt o femeie de 30 de ani, divorţată şi cu un copil de 7 ani. De câteva luni am o relaţie foarte intensă cu un bărbat, şi el divorţat. Are şi el o fetiţă de 10 ani, dar care stă cu mama ei. Toate bune şi frumoase, ne înţelegem minunat, ne-am şi mutat împreună, plănuim să ne întemeiem o nouă familie. Doar că… am o problemă cu fiica lui. Când vine ea, strică tot. E o răsfăţată, plină de fiţe, arogantă şi obraznică. Cu toată bunăvoinţa mea, nu reuşesc să o scot la capăt cu ea. Cred că face tot ce îi stă în putinţă să ne despartă – pe mine şi pe fiul meu – de tatăl ei. Sunt aproape sigură că este inflenţată de maică-sa, care este singură şi plină de venin. Spre deosebire de ea, eu arăt foarte bine, sunt foarte admirată iar iubitul meu este înnebunit după mine. Însă el şi fiica lui sunt foarte buni prieteni, aşa că cea mică de multe ori reuşeşte să-l facă să devină distant faţă de noi. Nu ştiu cum să înlătur aceste tensiuni, câteodată mă face să cred că manevrele ei mârşave îi vor reuşi. Te rog, dă-mi un sfat.