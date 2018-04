Un proiect amplu care să descongestioneze zona de Nord-Est a Capitalei presupune și realizarea unui pasaj care să înlocuiasca bariera ce taie ombilical traficul rutier la granița orașului Voluntari cu Șoseaua Petricani din Sectorul 2. În prezent, la nivelul Primăriei Capitalei se lucrează la “atribuirea contractului de proiectare și execuție”.

Fost administrator public al orașului Voluntari și fost prefect al județului Ilfov, Speranța Cliseru, care este în prezent consilierul primarului general al Capitalei Gabriela Firea, a declarat, la interviurile Libertatea Live, că acest proiect presupune și realizarea unui pasaj în zona Șoselei Andronache, dar și o prelungire a Căii Floreasca spre cartierul Henri Coandă, din imediata vecinătate a Aeroportului Băneasa.

“Încă din 2004 au fost identificate problemele privind trecerile la nivel cu calea ferată: Șoseaua Pipera (n.r. – Proiectul pasajului suprateran a fost finalizat în 2009), trecerea la nivel cu calea ferată de pe Șoseaua Petricani și cea aferenta Șoselei Andronache. Am început, în colaborare cu Consiliul Județean Ilfov și cu Primăria Sectorului 2, două proiecte. Am avut proiectul pasajului de pe Șoseaua Pipera și pasajul de pe Șoseaua Petricani. Le-am făcut într-o asociere aprobată de Consiliul Judeţean şi Consiliile Locale, le-am depus pe fonduri europene de preaderare şi au fost aprobate. Unul din Phare 2004 şi unul din Phare 2005. Am făcut licitaţia şi am demarat lucrările pe Şoseaua Pipera. În schimb, cu pasajul de la Petricani, deși avea aprobare de la Uniunea Europeană, am întâmpinat mari probleme la Primăria Capitalei. Nu ni s-a aprobat. Trebuia să ni se dea autorizație de construire, să ne cedeze teren. Am pierdut acea finanțare europeană care era cu o componentă mare nerambursabilă”, a spus Speranța Cliseru.

Studiul de fezabilitate Petricani 2

Fostul administrator public al orașului Voluntari a adăugat că, ulterior, în 2008, 2009, s-a încercat reactivarea proiectului şi depunerea pe Programul Operaţional Regional.

”Intrasem în Uniunea Europeană şi erau alte fonduri, însă atunci nu mai era posibilă colaborarea cu Primăria Sectorului 2, ci trebuia realizat împreună cu Primăria Capitalei. La vremea aceea, Primăria Capitalei nu a vrut să se asocieze cu noi, pentru că jumătate din pod era pe București. Între timp, a fost făcut de către Primăria Capitalei PUZ-ul Inelului Median, care cuprinde, pe lângă studiul acestor pasaje, şi câteva studii de fezabilitate. Noi am preluat aceste studii de fezabilitate existente în Primărie și acum lucrăm la atribuirea contractului de proiectare și execuție. Lucrăm acum să atribuim pasajul de la Andronache, pasajul pe Șoseaua Petricani, dar și proiectul privind accesul în cartierul Henri Coandă, care e în prelungirea Căii Floreasca. Şi mai lucrăm la proiectul studiului de fezabilitate pentru traversarea Șoselei Colentina. Din experienţa proprie, am zis să începem cu aceste pasaje, ca să evităm conflictele cu calea ferată şi apoi, din bugetele viitoare, să realizăm restul circulaţiilor”, a explicat Speranța Cliseru, acum consilier personal al primarului general al Capitalei.

Trecerea la nivel peste calea ferată la granița dintre orașul Voluntari și Șoseaua Petricani din Sectorul 2 al Capitalei pune la grea încercare nervii șoferilor care tranzitează zona. Bariera de la această trecere la nivel cu calea ferată se defectează frecvent și generează blocaje majore în Nordul Capitalei.

Campania #salvatipipera este o inițiativă a cotidianului Libertatea, susținută de Trustul de Presă Ringier România.

Trimite-ne imagini și videoclipuri la numărul de WhatsApp +40 0729.729.000 sau scrie-ne despre cum crezi tu că salvar trebui salvată Pipera la adresa de e-mail salvatipipera@libertatea.ro