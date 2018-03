Simona Halep, bătută de Naomi Osaka, o jucătoare care nu este în stare să execute un tweener. Uite cine a bătut-o pe Simona Halep!

Japoneza Naomi Osaka (20 ani, 44 WTA) are serioase probleme de mobilitate, pe care însă liderul WTA n-a știut să le speculeze această lacună, sâmbătă dimineață, în semifinalele turneului de la Indian Wells. Osaka s-a impus cu 6-3, 6-0.

Kasatkina i-a dat lecții despre cum trebuie să execute o lovitură printre picioare, cu spatele la fileu, așa-numitul ”tweener”, pe care Roger Federer și Rafael Nadal l-au transformat într-o lovitură nu doar spectaculoasă, ci și eficientă, aducătoare de puncte pe tabelă. Un astfel de exemplu, mai jos…

Faptul că agilitatea și elasticitatea nu sunt punctele forte ale asiaticei o relevă din plin video-ul de mai jos, cu lecția susținută de Kasatkina.

.@Naomi_Osaka_ asked for help on the tweener and @DKasatkina came to the rescue!

Think Naomi will pull it off at @BNPPARIBASOPEN? pic.twitter.com/ObcLXlLMVi

— WTA (@WTA) March 4, 2018