Românca s-a tras în poză alături de oamenii din echipa ei (staff rămas fără australianul Darren Cahill), din care face parte Florin Segărceanu, căpitanul nejucător al echipei de Fed Cup a României, Andrei Cristofor (fizioterapeut), Teo Cercel (preparator fizic) și Vasile Antonescu (partener de antrenament, jucător activ – cea mai bună clasare: locul 362 ATP).

Cercel și Cristofor sunt componenți 'de bază' din trupa româncei, însă Antonescu este un sparring-partner pe care îl cooptează ocazional. Antonescu, constănțean ca și Simona, a fost angajat și în decembrie 2016, când Halep a pregătit startul de nouă stagiune în Asutralia. Pregătirea sezonului 2017 nu s-a făcut însă corespunzător, dovadă fiind rezultatele imediate.

În decembrie 2016, Antonescu, 28 de ani, 818 ATP la simplu și 402 ATP la dublu, a însoțit-o pe Simona în cantonament. N-a fost de bun augur. În ianuarie anul trecut, Halep a pierdut în primul tur la Australian Open, primul turneu de Mare Șlem. A cedat clar la Shelby Rogers (SUA, 57 WTA), scor 3-6, 1-6.

'Bărbierit' în 2016, la Adelaide

Atunci, Simona şi-a fixat cartierul general la Adelaide şi se pregătea pe terenurile clubului 'Memorial Drive Tennis', alături de echipa formată din antrenorul australian Darren Cahill, preparatorul fizic Dragoş Luscan, fizioterapeutul Dragoş Ciauş şi sparring-ul Vasile Antonescu.

Alături de Antonescu, Halep s-a simțit însă bine. În stagiul australian, Vasile Antonescu şi colegii săi au apărut în faţa unei oglinzi, cu puţine momente înainte ca Simona Halep să intre în rolul 'bărbierului', pentru a-i da barba jos lui Vasile, după ce acesta ar fi pierdut un pariu, potrivit explicaţiilor online ale jucătoarei de tenis.

Obiectivul din 2019 este Wimbledon

În ianuarie 2019, Simona Halep (27 de ani) va participa la doar două turnee: Sydney (7-13 ianuarie), Openul Australiei (14-27 ianuarie). Românca nu s-a înscris la Shenzhen (China), deși este deţinătoarea trofeului, atât la simplu, cât şi la dublu.

Wimbledon este ținta principală Simonei, deținătoarea titlului la Roland Garros. Cel mai bun rezultat înregistrat până acum rămâne semifinala din 2014. În acest an, Halep a fost eliminată încă din turul al treilea.

Dacă problema la spate se va rezolva, atunci voi avea posibilitatea să muncesc, am încredere că va fi bine. Îmi doresc un nou trofeu de Grand Slam, este un ţel de fiecare an. Roland Garros-ul l-am câştigat, acum obiectivul este Wimbledon. E greu să spun acum cum mă voi simţi la începutul anului competiţional.

Am încredere că va fi un an bun, deşi poate va fi mai greu la început, pentru că nu am avut foarte multe meciuri pe acest sfârşit de sezon. Sunt gata să o iau de la capăt, să-mi setez un nou obiectiv, a spus Halep, pentru Tennis World USA.