Preşedintele Federaţiei Române de Tenis de Masă, Cristinel Romanescu, a declarat pentru Agerpres că 2017 a fost un an plin de succese, culminând cu aurul echipei de senioare la Campionatele Europenele, cucerit după o pauză de 12 ani, la care se adaugă alte succese la nivel de juniori şi cadeţi.

”A fost un an foarte bun, de fapt la fel de bun ca ultimii 4-5 ani. Este o muncă de mai bine de 12-14 ani, pe care noi, staff-ul federaţiei, antrenorii, sportivii, cluburile şi programul pe care l-am implementat au condus către aceste rezultate. Trebui s-o spun că în ultimii 3-4 ani, nu mai vorbim de 2017, rezultatele au fost bune la toate nivelurile şi asta ne mulţumeşte cel mai mult. Că nu suntem doar campioni europeni şi cu rezultate bune la Mondiale, cu medalii acolo, ci la toate nivelurile, la copii, cadeţi, juniori şi seniori. În 2015 am avut campioni europeni de la cadeţi şi juniori (Adina Diaconu), până la seniori (Elizabeta Samara). Iată că am ajuns în 2017 şi aceşti sportivi care promiteau atunci, au crescut în valoare şi au făcut ca echipa naţională de fete să câştige medalia de aur în proba de echipe. Pierdusem deja 3-4 finale de campionat european şi venise momentul că România să arate că merită să fie numărul unu în Europa. Ne bucură mult că am reuşit s-o facem în momentul în care tragerea la sorţi nu ne-a avantajat şi a trebuit să învingem toate echipele care în componenţă au avut sportive de origine asiatică. Cele mai bune echipe din Europa la momentul 2017 au fost învinse de România, inclusiv Germania în finală, cu o echipă aproape în întregime din jucătoare asiatice. Ceea ce a arătat valoarea tenisului de masă românesc. Trebuie să spunem că în 2016, Germania a fost vicecampioană olimpică în proba pe echipe. România se poate mândri că are o echipă foarte puternică. În urmă cu puţin timp, la Campionatele Mondiale de juniori de la Riva del Garda (Italia), România a fost singura echipă din Europa pe podium, alături de China, Japonia şi Coreea de Sud”, a caracterizat Cristinel Romanescu activitatea din acest an.

România luat medalii la toate competițiile

În afara medaliei de aur pe echipe de la Campionatele Europene de seniori, România a cucerit 3 medalii de bronz la Mondialele de juniori, fiind singura ţară din Europa care a urcat pe podium. Cristian Pletea şi Adina Diaconu au câştigat competiţia European Youth Top 10 din septembrie, care a reunit la Worcester (Marea Britanie) cei mai buni tineri jucători de tenis de masă de pe continent. Bernadette Szocs a câştigat o medalie de bronz în proba de simplu la Universiada de vară de la Taipei. La Jocurile Francofoniei, România a obţinut o medalie de aur, prin Alina Georgiana Zaharia şi Alex Manole, la dublu mixt, şi una de argint, prin aceeaşi sportivi, la echipe. La Europenele de juniori şi cadeţi, sportivii români au obţinut 8 medalii, una de aur, două de argint şi cinci de bronz. Singura medalie de aur a fost obţinută de juniorul Cristian Pletea în proba de dublu masculin.