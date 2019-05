„Din păcate, Milanul a fost altceva, iar scorul nu lasă loc de comentarii. La pauză, când aveau deja 3-0, eram siguri că nu mai avem şanse, dar am jucat până la final, nu aveam ce face. Nea Puiu nu ne-a reproşat nimic. Nici nu avea ce, fiindcă nu trebuie să uităm faptul că în semifinale Milan trecuse de Real Madrid cu scorul general de 5-1”, își amintește Marius Lăcătuș.

Era utimul act al celei de-a 34-a ediţii a celei mai prestigioase competiţii europene intercluburi. Berlusconi făcuse din „Diavol” o adevărată maşină de fotbal. „Cea mai frumoasă zi din fotbal este victoria în faţa Stelei, scor 4-0, din finala Cupei Campionilor Europeni din 1989. Au fost multe momente frumoase, dar victoria de pe Camp Nou ne-a adus pentru prima dată Cupa Campionilor sub conducerea mea. Îmi amintesc perfect cum stadionul era plin de steaguri în culorile noastre. Pe autostrada spre Spania s-au creat blocaje în trafic. Tot poporul roş-negru a ajutat la câştigarea acelui trofeu, nu numai echipa”, a spus Berlusconi, într-un interviu pentru Gazzetta dello Sport.

Gullit și Van Basten au marcat de două ori în aceea finală. Ruud își amintește mereu cu plăcere de meciul câștigat în fața românilor. „Nimeni nu ne rezista atunci, așa că nici Steaua nu putea mai mult. Jucam un fotbal mecanic, cum vezi acum pe jocurile de pe PC. Eram stelari, dintr-o altă galaxie la acea vreme. În semifinale daduserăm 5-0 lui Real Madrid, ce vrei mai mult?! Steaua era o echipa bună, luase cu ceva ani înainte Cupa Campionilor, ne-am motivat și mai mult și ați văzut ce-a ieșit”, a povestit Gullit.

Dan Petrescu povesteștea momentele de acum 30 de ani: „Nu sunt amintiri plăcute, dar o finală rămâne o finală. Mulţi ar da orice să joace o finală de Cupa Campionilor Europeni. Pentru mine a fost prima din carieră, pentru alţi coechipieri de-ai mei era a doua, după cea din 1986. Ştiam că şansele noastre erau minime, dar mă aşteptam la un scor mai strâns. Milan nu ne-a dat nici o şansă şi rămân şi acum, la aproape 20 de ani distanţă, la părerea că Steaua nu avea cum să facă faţă”.

Acum câțiva ani, în cadrul emisiunii Replay de la TVR, Gheorghe Hagi a dezvăluit un moment tensionat care a avut loc înaintea finalei. „Când am intrat în cabine şi am văzut echipamentul de joc, albastrul acela urât m-am luat cu mâinile de cap. Am făcut o criză de nervi, am zis, domnule, aşa ceva nu se poate! E finala Cupei Campionilor şi noi jucăm cu jambierele rupte! Da, da, nu vă miraţi! Aveam jambierele rupte! Era finala Cupei, trebuia să aveam un echipament nou, frumos, ceva deosebit…”.

Acum, la 30 de ani distanță de la acel eveniment, FCSB a pierdut titlul de campioană, a terminat pe locul 2, iar pe 11 iulie va avea primul meci oficial în cupele europene, în turul 1 al Europa League. Dar amintirile rămân!

AC MILAN – STEAUA 4-0

Marcatori: Gullit (18, 38), Van Basten (28, 46)

AC MILAN: Galli – Tassotti, Costacurta (75 Virdis), Baresi, Maldini – Colombo, Donadoni, Ancelotti, Rijkaard – Gullit (59 F. Galli), Van Basten. Antrenor: Arrigo Sacchi.

STEAUA: S. Lung – D. Petrescu, Iovan, Bumbescu, Ungureanu – Hagi, T. Stoica, D. Minea, I. Rotariu (46 Balint) – Lăcătuș, Pițurcă. Antrenor: Anghel Iordănescu.

Ceaușescu le-a interzis Ford-urile!

Daniel Minea a jucat în finala din 1989 și a povestit pentru Gazeta Sporturilor un episod petrecut înaintea meciului cu Milan. „Am ajuns în acea finală de Cupa Campionilor, sponsorul Ford ne-a promis cîte o maşină pentru fiecare fotbalist, am fost chemaţi chiar de directorul de la Ford să ne alegem culoarea, modelul, tot, dar nu am mai văzut nimic. A aflat Ceauşescu şi chiar dacă Valentin a vrut să ne ajute, tatăl său a dat ordin: «Toată lumea are aceeaşi maşină, nu sînt fotbaliştii mai speciali, să nu văd nici un Ford!»”. N-a primit maşină Ford, dar s-a ales cu un suvenir de colecţie după acel meci. Tricoul lui Frank Rijkaard.

Greșeala care l-a costat pe Ilie

Ilie Dumitrescu n-a jucat în finala cu Milan din ’89. „E unul dintre regretele mele. Am două: Suedia din ’94 și galbenul care m-a suspendat pentru finala cu Milan. Ce mi-a făcut Hagi! Cu Galatasaray aveam 4-0 de la București, a ieșit mingea și m-am dus să bat aut. Nu era normal să bat eu, trebuia să fie Ungureanu, dar am pus eu mâna pe minge. Și Hagi îmi face semn «lasă că dau eu, că arunc mai lung!». O prostie d-ale lui! Bizar! A venit arbitrul: «Galben!». A considerat că trăgeam de timp, întârziam repunerea mingii. Mai trăgeam de timp dacă aveam 4-0 din tur? «Ce mi-ai făcut, mă?», i-am zis. Bine, nu se schimba finala aia, poate luam cinci în loc de patru cu mine pe teren, dar era pentru mine, pentru sufletul meu”.

Parcursul Stelei până în finala Cupei Campionilor Europeni

Sparta Praga – Steaua 1-5 („dublă” Lăcătuş, „dublă” Hagi, T. Stoica)

Steaua – Sparta Praga 2-2 (Hagi, Lăcătuş)

Steaua-Spartak Moscova 3-0 (I. Dumitrescu, „dublă” Hagi)

Sparta Moscova-Steaua 1-2 (Lăcătuş, Balint)

IFK Goteborg-Steaua 1-0

Steaua-IFK Goteborg 5-1 („triplă” Lăcătuş, I. Dumitrescu, Balint)

Steaua-Galatasaray 4-0 (I. Dumitrescu, Hagi, D. Petrescu, Balint)

Galatasaray-Steaua 1-1 (I. Dumitrescu)

Foto: acmilan.com

Citește mai multe despre AC Milan și Steaua pe Libertatea.