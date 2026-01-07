Mathieu Baumel, navigatorul francez de raliuri, se află în mijlocul unei reveniri remarcabile la ediția 2026 a Raliului Dakar.

După un accident grav suferit pe 29 ianuarie 2025, în timp ce ajuta ocupanții unei mașini avariate pe un drum din apropierea Raliului Monte Carlo, Baumel a fost plasat în comă indusă și i-a fost amputat piciorul drept de sub genunchi.

Cu toate acestea, el a revenit la competiție alături de belgianul Guillaume De Mevius, formând un echipaj puternic ce concurează cu Mini JCW al echipei X-Raid.

Baumel, care are acum 49 de ani, a fost nevoit să treacă printr-un proces complex de reabilitare.

Din punct de vedere mental, am acceptat ce s-a întâmplat încă de la început. Am decis să fac tot ce este posibil pentru a reveni în competiție. Asta m-a ajutat să mă concentrez pe recuperare.

Pentru a-și continua cariera în raliuri la cel mai înalt nivel, mașina echipajului a fost adaptată special pentru nevoile lui. Modificările includ un suport personalizat pentru proteză, un scaun care îi stabilizează proteza și un design adaptat al echipamentului de concurs.

În plus, Baumel a lucrat intens cu fizioterapeuți și antrenori pentru a-și recăpăta forța musculară și concentrarea necesară unei astfel de competiții solicitante.

În cadrul acestei ediții a Raliului Dakar, echipa De Mevius-Baumel a câștigat prima etapă și se află pe locul al treilea în clasamentul general al categoriei auto înainte de etapa a patra.

Ar fi o mare victorie dacă aș câștiga Dakar-ul ca amputat. Cred că le-am arătat tuturor că este posibil și acum vom încerca să rămânem inteligenți în următoarele 12 zile până la final și să luptăm pentru cea mai bună poziție.

Cariera sa în raliuri a început în 1997, după ce a renunțat la schi, sportul practicat de tatăl său. „La început, mi-aș fi dorit să fiu pilot, dar nu știam nimic despre raliuri, așa că am început ca navigator. După 2 ani, mi-am dat seama că sunt bun la asta și am decis să merg mai departe”, a povestit el.

Până acum, Baumel a participat la 19 ediții ale Raliului Dakar, câștigând de 4 ori alături de pilotul qatariot Nasser Al-Attiyah, în 2015 (Argentina), 2019 (Peru), 2022 și 2023 (Arabia Saudită).

Deși accidentul suferit i-a schimbat viața, el consideră că l-a făcut o persoană mai bună: „Am învățat să mă străduiesc în fiecare zi, dacă vreau să obțin ceva bun”, a declarat el, subliniind că speră ca povestea sa să inspire și alte persoane care trec prin situații dificile.

Cea de-a 48-a ediție a „clasicului deșertului”, cea de-a șaptea care va avea loc pe dunele de nisip din Arabia Saudită, a luat startul pe 3 ianuarie, cu o etapă prolog de 22 de kilometri. Un total de 14 zile de acțiune va duce concurenții și mașinile lor într-o călătorie de 8.000 de kilometri. La jumătatea raliului va fi o zi de odihnă în capitala Arabiei Saudite, Riad, în timp ce linia de sosire va fi din nou în Yanbu, pe 17 ianuarie, la încheierea etapei a 13-a.

Sătmăreanul Emanuel Gyenes este la a 16-a participare. În Dakar 2026, „Mani” a pornit cu o motocicletă nouă, KTM 450 Rally Replica.

Anul trecut, Gyenes a bifat al 13-lea finish în Dakar, cu o victorie extrem de disputată la categoria Original by Motul și un loc 20 la General Moto. 

