Adrian Mitu, câștigătorul centurii WKU: ”Am învâțat multe în urma acestui meci” GALERIE FOTO & VIDEO

Adrian Mitu, 29 de ani, din Timișoara, elevul lui Alin Fălcușan de la KickBox Knock-Down Timișoara, a câștigat centura intercontinentală WKU în cadrul galei Golden Fighter de la Craiova.

Luptătorul român, pregătit de Alin Fălcușan, cel care este și promotorul promoției Golden Fighter, a vorbit pentru Libertatea despre cum a decurs acest meci din cadrul întâlnirii România – Surinam, ce planuri de viitor are și cum a fost să îl aibă în colț, îmbrăcat la cămașă, pe cel care îl pregătește de la 17 ani.

Adrian, felicitări! Cum a fost meciul, ce reprezintă pentru tine această centură?

A fost un meci dificil, dar important e că am câștigat. Am învățat multe din această întâlnire, din punct de vedere tactic. Centura reprezintă o realizare, dar sunt bucuros și că nu m-am accidentat. Sunt puțin supărat că nu am reușit să îl fac K.O, dar nu a vrut să cadă, efectiv. Centura este importantă pentru palmaresul meu, sigur o să mă ajute pe viitor.

Adversarul tău a disputant cel de-al 100-lea meci al carierei. Tu ai în palmares jumătate din meciurile sale. Cum ai gestionat diferența?

Sincer să fiu, nu s-a simțit atât de tare diferența. S-a văzut că are experiență, că se apără bine, dar am mai avut adversari mai experimentați pe care i-am învins.

Ce părere ai despre acest concept de gală, cu lupte între luptători din România și adversari dintr-o altă țară?

Este mai interesant, e altceva decât până acum. E un proiect de prespectivă, de viitor. E un sentiment apartecând urci în ring, te motiveză altfel să știi că aduci puncte pentru echipa ta. Să știi că de meciul tău poate să depindă scorul final al întâlnirii.

Tu ai luptat și în România – China și acum contra surinamezilor. Care au fost mai puternici?

Am avut mai mult de muncă în meciul cu surinamezul, deși și meciul contra chinezului a fost greu. Per total, cred că chinezii au fost mai buni ca echipă, iar adversarul meu din Surinam mai puternic puțin decât chinezul. Darm oricum, valorile sunt foarte apropiate la acest nivel.

Cum îl vezi pe antrenorul tău, Alin Fălcușan, din postura de promotor? Cum a fost să îl ai în colț îmbrăcat la cămașă?

E mai elegant așa (râde). La el m-am gândit când am urcat în ring. Am zis să nu cumva să mă lovească adversarul să îmi curgă sânge că apoi îi murdăream cămașa și nu era bine. Acum, serios vorbind, din postura de promotor, dacă o să stea mai puțin lângă mine o să îmi fie mai greu, dar mă bucur pentru el și mă bucur că dezvoltă promoția Golden Fighter.

Ce îți propui pentru viitor?

Păi, în primul rând să fiu sănătos. Îmi doresc, normal, să lupt în cele mai bune promoții, în doi ani aș vrea să lupt în Glory.