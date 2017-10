Craiova a fost gazda celui de-al doilea eveniment Golden Fighter în care luptători din două țări s-au luptat în ring, iar spectatorii prezenți la Centrul Multufuncțional din Bănie au avut parte de dispute decise la limită și, la final, de emoția provocată de câștigarea centurii WKU de Adrian Mitu, din România.

Peste 1.000 de oameni au asistat la gala Golden Fighter de la Craiova, eveniment pus în scenă de promotorul timișorean Alin Fălcușean în parteneriat cu Ionuț Pucă, de la Power Gym Craiova.

Meciuri care mai de care mai electrizante, decise cu victorii în unanimitate, prin KO, sau câștigate în urma unor decizii împărțite, fete de ring, un nivel ridicat al sportivilor și o atmosferă demnă de marile gale din lume au fost ingredientele unei seri reușite la Craiova, acolo unde România a întâlnit Surinamul în cea de-a doua ediție Golden Fighter între țări.

Seara a debutat cu meciurile din Under Card, acolo unde deși luptătorii nu au foarte multe dispute în palmares, nivelul a fost unul ridicat, iar combatanții au luptat din greu pentru a avea de partea lor decizia arbitrilor.

Rezultate Under Card Golden Fighter Craiova:

●Alexandru Patrascu vs. Sebastian Dinu – victorie in unanimitate pentru Sebastian Dinu

● Marian Serban vs. Andrei Minoiu – victorie 2-1 pentru Marian Serban

● Sorin Horvat vs. Robert Gontineac – victorie prin TKO in runda 2 pentru Robert Gontineac

Încălziți de aceste trei dispute, spectatorii au putut vedea apoi patru SuperFighturi care i-au pregătit pentru marea confruntarea dintre România și Surinam:

● categoria 65 kg: GABRIEL COBZARU vs. ALI ALI – victorie acordata in unanimitate lui Gabriel Cobzaru

● categoria +95 kg: MARIUS MUNTEANU vs. IONUT OPREA – Marius Munteanu castiga prin K.O. in runda 2

● categoria 67 kg: MIHAI IORGA vs. ADRIAN PETENCHEA – decizie in unanimitate acordata in favoarea lui Adrian Petenchea

● categoria +95 kg: IONUT IANCU vs. DUMITRU TIRA – victorie acordata in unanimitate lui Ionut Iancu

Cei cinci români și oponenții lor din Surinam, care se antrenează în Olanda, țară cu un renume de necontestat au oferit publicului motive de a vedea, în cele mai multe momente, luptele din picioare, loviturile de picior sau de pumn ridicând temperatura în sală.

După un început mai puțin bun pentru România, după primele două partide scorul era 2-0 pentru Surinam, dar al treilea meci al întâlnirii, dintre Jerry van Kats și Haris Ferizovic, terminat la egalitate, a dat semnalul revenirii tricolorilor.

Alex Irimia a adus primul punct României, iar în maint eventul galei, meci în care s-a pus în joc și centura intercontinentală WKU Adrian Mitu s-a impus în fața lui Marvin Sansaar, păstrând centura și egalând la 2 scorul dintre România și Surinam.

Golden Fighter Craiova ROMÂNIA vs. SURINAM 2-2 (un meci terminat la egalitate)

● categoria 65 kg: ARTUR JASHKUL vs. JONI MATE – victorie prin TKO pentru Artur Jashkul

● categoria 65 kg: BLEJD LENNART vs. MIHAI TUDORIE – victorie in unanimitate pentru Blejd Lennart

● categoria 71 kg: JERRY VAN KATS vs. HARIS FERIZOVIC – egalitate

● categoria 80 kg: KANI Ingiohairo vs. ALEXANDRU IRIMIA – victorie in unanimitate pentru Alex Irimia

● categoria 76 kg: MARVIN SANSAAR vs. ADRIAN MITU – meci pentru centura intercontinentala WKU – victorie acordata in unanimitate lui Adrian Mitu

Astfel, după victoria 6-4 în fața Chinei, din luna iunie, de la Timișoara, România iese cu fruntea sus și din duelul cu Surinam, 2-2, de la Craiova, iar Adrian Mitu își adjudecă incontestabil centura WKU.

Pe viitor se anunță alte confruntări spectaculoase în ring între sportivi din România și luptători din țări cu renume în K1.