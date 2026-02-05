Atacantul român a evoluat pentru echipe precum Internazionale Milano, Parma, Chelsea Londra, Fiorentina sau Juventus Torino, reușind să marcheze sute de goluri de-a lungul carierei.

După ce a devenit antrenor, Adi Mutu a decis să aibă propriul documentar despre viața lui, care a apărut la finalul anului trecut pe VOYO și în care vorbește atât despre lucrurile frumoase din viața lui, cât și despre momentele neplăcute care i-au marcat cariera.

Într-un interviu pentru Libertatea, fostul star al naționalei României a vorbit despre momentul care i-a marcat cariera de fotbalist.

„Momentul definitoriu a fost transferul la Fiorentina. Pentru că atunci m-am maturizat fotbalistic vorbind și am jucat cel mai bun fotbal”, a spus Adrian Mutu în exclusivitate pentru Libertatea.

Întrebat care sunt antrenorii care i-au influențat cariera, dar și cine l-a inspirat să devină și el antrenor, Adi Mutu nu a stat prea mult pe gânduri, iar primul nume pe care l-a rostit a fost cel al lui Cesare Prandelli.

„Fără doar și poate Cesare Prandelli. Pe lângă faptul că am lucrat cel mai mult împreună, șase ani de zile, atât la Parma, cât și la Fiorentina, e și un maestru al tacticii, de la el am învățat cel mai mult. Și el m-a inspirat să ajung antrenor, da! De-a lungul parcursului meu am avut noroc de antrenori mari, cum a fost el, Fabio Capello, Claudio Ranieri, Marcello Lippi sau Jose Mourinho”, a afirmat antrenorul.

Adrian Mutu a precizat și că în documentarul „Il Fenomeno – Povestea unui superstar” de pe VOYO fanii pot afla multe lucruri pe care el nu le-a mai povestit niciodată în trecut, dar și dezvăluiri care sunt povestite fix așa cum s-au întâmplat ele, fără a fi șlefuite.

„Da, foarte multe momente. Însă în documentarul ăsta, chiar dacă sunt subiecte care au mai fost abordate în trecut, sunt povestite exact așa s-au întâmplat. Pe când înainte erau șlefuite într-un anumit fel, pentru că nu poți să spui în presă orice”, a încheiat Adi Mutu interviul pentru Libertatea.