Documentarul despre viața lui Adi Mutu poate fi văzut pe VOYO, iar după ce a fost lansat, fostul star al echipei naționale de fotbal a stat de vorbă cu Libertatea despre producția care se dorește a nu fi deloc tabloidă.

„Il Fenomeno – Povestea unui superstar” se vede pe VOYO

„Remus Achim, regizorul acestui film, m-a convins să-mi spun povestea într-un documentar, prin faptul că am fost amândoi de acord cu un singur lucru: filmul acesta nu este un cancan! Vrem să transmitem mai departe un mesaj. Aici a intervenit priceperea lui și, bineînțeles, participarea mea și sinceritatea, autenticitatea de care am dat dovadă la interviuri pe toată durata acestui un an și ceva”, a spus Adrian Mutu în exclusivitate pentru Libertatea.

„Noi am vrut de la început să nu fie tabloid. Am vrut foarte tare să-l văd pe Adrian Mutu, omul din spatele jucătorului de fotbal, dincolo de etichetele astea care i s-au pus ani de zile de către tabloide, de presă. Voiam să văd cum e Adrian Mutu și ca oamenii să-l cunoască așa cum e, nu cum s-ar zice că este”, a adăugat regizorul Remus Achim.

Am vrut să aflăm de la Adrian Mutu și care este exact mesajul pe care el vrea să îl transmită prin intermediul documentarului de patru episoade „Il Fenomeno – Povestea unui superstar”, care este disponibil pe VOYO încă din luna decembrie.

Ce mesaj vrea să transmită Adrian Mutu prin documentarul său

„Mesajul se ramifică în două direcții. Mesajul principal e că dacă te afli într-o dificultate, și aici nu e vorba strict de un atlet, este vorba despre un om, în general. Dar, exact ce spun și în film, în momentul când greșești, e un semnal de alarmă că poți să devii mai bun. A doua zi după ce greșești, e momentul când trebuie să-ți reclădești revenirea. A doua șansă e posibilă! Am găsit-o eu și e posibilă pentru toată lumea. În film se vede viața mea înainte de această problemă.

Ajuns de tânăr la un nivel de faimă foarte mare, nu e suficient să ajungi acolo, ci important e să te menții. Trebuie să fii atent la problemele care apar într-un mod silențios, fără a face zgomot. Și anume: anturajul, tentațiile vieții, cum gestionezi succesul… toate acestea pot deveni o problemă, dacă nu ai o pregătire necesară!

Iar cealaltă direcție dezvăluită în documentar este în momentul când sunt căzut și după. Momentul când greșești e un semnal de alarmă să devii mai bun. Disciplina și perseverența cu care am luptat și la care am apelat ca să pot să se revin și, bineînțeles, succesul revenirii de după care arată foarte clar prin statistică faptul că după această problemă, am luat de patru ori titlul de cel mai bun fotbalist al României, am devenit golgheterul naționalei all-time, am luat premiul pentru cel mai bun străin și cel mai bun jucător din Serie A. Plus: mai mult de 45 de premii personale primite după această problemă!

Deci, astea sunt cele două direcții ale acestui documentar, pentru că nu e doar unul, revenirea, dar e și un mesaj clar pentru tinerii sportivi și nu numai, de a fi atenți la ceea ce înseamnă problemele care îi pot înconjura atunci când ajung la un anumit nivel. Fac un apel în special la părinți, la mentori și la profesori care au de-a face cu copii, că trebuie să îi pregătim pentru succes”, a mai afirmat Adrian Mutu în exclusivitate pentru Libertatea.

Iar Remus Achim spune că tinerii nu trebuie să se dea bătuți când apare un obstacol: „Cred că tinerii, copiii, au foarte mult de învățat de la el. În special faptul că, așa cum zice și Adi în documentar, atunci când ai un moment dificil, să nu te dai bătut”.

Și, pentru că a adus în discuție momentele grele din carieră, l-am întrebat pe Adrian Mutu și care a fost cel mai dificil adversar pe care l-a întâlnit vreodată pe teren. Iar el a rostit numele lui Sinisa Mihajlovic, cel care a murit la finalul anului 2022 și care l-a scuipat pe român într-un duel Lazio – Chelsea.

„Sinisa Mihajlovic a fost cel mai dificil adversar. Apărătorul cu care am avut cele mai multe lupte! Ceea ce îmi aducea cea mai mare dificultate era agresivitatea lui. Bineînțeles că era un apărător foarte bun, dar era și super agresiv”, a încheiat Adi Mutu interviul pentru Libertatea.

