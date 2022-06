Adrian Mutu, dezvăluiri tari în cartea autobiografică: „Am făcut rău familiei, unii au suferit din cauza mea. Eram depresiv, simțeam ură, furie, rușine”

Povestea unei cărți a început în urmă cu trei ani. Invitat în studioul Gazetei Sporturilor, față-n față cu Ovidiu Ioanițoaia, Mutu făcea marele anunț.

„Mă gândesc serios să-mi scot cartea! Pentru că sunt anumite lucruri pe care vreau să le povestesc celor care m-au iubit și m-au susținut la echipa națională. Și trebuie să le spun întâmplări din viața mea. Povestea mea ca fotbalist. Ei merită acest lucru! Au fost momente în viață în care n-am fost responsabil și-mi asum asta. Totul face parte din trecutul meu și nu o să-l reneg niciodată”.

„Niciodată n-am trădat două lucruri: fotbalul și țara”

Ani au trecut, iar Adrian n-a abandonat ideea. L-a cunoscut pe jurnalistul Cătălin Oprișan căruia i-a povestit toată viața sa. Cele mai intime și detalii picante din carieră. Sute de ore de înregistrăzi, sute de povești, întâmplări, evenimente. Multe dintre ele neștiute până astăzi. După luni de muncă, astăzi, la Cluj-Napoca a avut loc lansarea oficială a autobiografiei sale.

„Revenirea din Infern” costă 49 de lei și este deja disponibilă la comandă online, pe site-ul editurii, Bookzone, iar începând de săptămâna viitoare în toate librăriile din toată țara. Din informațiile primite de la editură, cartea are un prim tiraj de 15.000 de exemplare.

„Niciodată n-am trădat două lucruri: fotbalul și țara. Pe primul pentru că am fost bătăios, orgolios, mi-am dorit mereu să câștig, conștient că, dacă-l păcălesc, se va întoarce, cândva, împotriva mea, asemenea unui bumerang. Pe a doua, pentru că imnul auzit de zeci de ori este cel mai frumos lucru din lume, credeți-mă!” este confesiunea „Briliantului”.

„Am recunoscut din prima că am consumat cocaină”

În cele 256 de pagini, Mutu vorbește pe larg despre perioada petrecută la FC Argeș, despre transferul și problemele imense pe care le-a avut la Chelsea, despre relația tumultoasă cu Jose Mourinho, dar și cum Cesare Prandelli i-a devenit un al doilea tată.

A fost o onoare să-l pot antrena și să-i rămân prieten pentru totdeauna. Cu mine, s-a exprimat pe stadion. Cu această autobiografie, o face alergând printre rânduri. Citiți-o! Cesare Prandelli, antrenor Mutu la Fiorentina:

În tricoul Fiorentinei Foto: Hepta

Iar unul dintre cele mai așteptate dezvăluiri sunt cele legate de consumul de cocaină, de pe vremea când juca la Chelsea Londra, club ce-l cumpărase de la Parma cu aproape 16 milioane de lire sterline! Pe 17 octombrie 2003, „Mail on Sunday” publică o informație bombă: „Mutu a fost depistat pozitiv la un control doping”. Toată presa din Anglia începe să vuiască: „Consum de cocaină”.

Piteștiul e dulce, precum Parma, Verona e fascinantă, Milano nu are cum să-ți iasă din gânduri, Torino e orașul muncitoresc, Bucureștiul e periculos, dar Londra e foarte periculoasă Adrian Mutu:

Mutu face dezvăluiri în propria carte: „Am recunoscut din prima că am consumat cocaină. Au început să tragă în mine din toate pozițiile. N-avea rost să neg, la ce bun să cer o contraexpertiză? Călcasem pe bec, greșisem, îmi dădeam seama ce făcusem. Sunt singur, părăsit de toți, cu excepția părinților. Întrebarea nu e dacă voi putea să redevin acel Adrian Mutu, ci când, adică repede, cât mai repede. Simt rușine, simt că i-am trădat pe cei care au avut încredere în mine”.

„Eram Adrian Mutu, un fotbalist cu un salariu săptămânal de star de cinema”

„Da, am greșit! O dată tare, de alte câteva ori ceva mai domol și nu mă voi ascunde niciodată în a recunoaște asta. Am trăit momente cumplite, am fost singur, i-am urat «Noapte bună!» depresiei. Dar am avut forța de a reveni, de a porni de la minus infinit, de a lupta, pentru a demonstra că pe viață nu s-a tras oblonul la 24 de ani” recunoaște fostul atacant.

Povestea celui mai mare scandal din istoria fotbalului românesc continuă cu reabilitarea lui Mutu. La „Sporting Chance”, o clinică specializată în consilierea și ajutorarea sportivilor în momentul în care aveau probleme cu alcoolul, cu jocurile de noroc sau cu drogurile. Tony Adams, Elton John sau Paul Gascoigne trecuseră pe aici: „Eram depresiv, simțeam ură, furie, rușine”.

„Eram Adrian Mutu, un fotbalist cu un salariu săptămânal de star de cinema, cu o mașină ultimul tip și cu bonusuri de performanță. Trăiam la Londra, un oraș ce te înghițea cu totul dacă nu dejucai jocul la offside, proaspăt divorțat, fără posibilitatea de a-mi vedea fiul de doi ani, fără prieteni adevărați, dar cu poză pe prima pagină a tabloidelor ce vindeau, zilnic, 800.000 de numere”, scrie acesta.

Am făcut rău familiei, unii au suferit din cauza mea. Am înțeles asta, știu unde pașii n-au urmat drumul potecii, tocmai de aceea nu vreau ca și alții să treacă prin ce am trecut eu. Am fost catalogat eronat, arătat cu degetul, dat exemplu la rubrica «Așa, nu!». Uneori, meritat, altă dată, nu! Adrian Mutu:

„Acolo sus, unde aerul e tare și unde doar vulturii se avântă”

După mai multe zile în care a fost internat la clinică, unde a urmat un program strict, s-a redactat un raport care să arate că Mutu nu era dependent de droguri și că a consumat doar ocazional. „Am prizat cocaină de cinci sau șase ori”, spunea în presa britanică în 2005. „Am stat la marginea prăpastiei, dar nu am renunțat. Am revenit mai puternic, mai hotărât ca oricând”, mărturișește.

Apoi face noi confesiuni: „Aceasta este povestea mea. Nu numai despre fotbal, ci despre viață, despre cum succesul te prinde nepregătit, pentru că nimeni nu ți-a vorbit despre acest lucru în tinerețe, despre cum oamenii uită că ai făcut bine pentru a-ți aduce aminte doar că ai produs rău, despre puterea de a recunoaște că ai greșit, că poate, uneori, ai pierdut totul, dar ai luat-o de la capăt, despre depresie, despre rușine, dar și despre muntele de voință de care ai nevoie pentru a urca din nou, acolo sus, unde aerul e tare, tare de tot și unde doar vulturii se avântă”.

Adi a trecut prin multe momente dificile de-a lungul carierei sale, dar de fiecare dată a revenit mai puternic, demonstrând că este printre cei mai buni atacanți din lume Cristian Chivu, fost coleg la echipa națională:

