Fiind introdus de foarte multă lume în aceeași categorie cu jucători precum Gică Hagi, Ilie Balaci sau Nicolae Dobrin, Adi Mutu vorbește pe VOYO despre carieră, dar și despre viața personală.

Recent, Libertatea a stat de vorbă cu fostul atacant, pentru a afla cum l-a schimbat trecerea de la jucător la antrenor.

„Responsabilitățile sunt diferite, e un alt job. Dacă atunci când ești fotbalist tinzi să fii puțin egoist, pentru că te gândești doar la performanță și la jocul tău, ca antrenor trebuie să vezi imaginea de ansamblu. Trebuie să vezi toate lucrurile în ansamblu, să ai o responsabilitate și o putere de discernământ mult mai mari. Trebuie să fii foarte echilibrat.

Din experiența mea de jucător am adus ambiția, perseverența și determinarea în stilul meu de a antrena. Ca antrenor, cel mai mult îmi plac jucătorii cu personalitate. Jucătorii care nu se ascund se potrivesc stilului meu. Când spun personalitate, mă refer la jucători care nu se ascund în spatele adversarului să primească mingea, ci aceia care au puterea de a lua decizii importante pe teren”, a spus Adrian Mutu.

Ținând cont că și-a făcut și academie de fotbal, am fost curioși să aflăm de la Adi Mutu dacă poate recunoaște ușor un copil talentat.

„Da, dar asta nu e definitoriu pentru a ajunge fotbalist. Nu-i suficient, pentru că unii copii, de diferite vârste, se pot naște cu abilități motrice mai dezvoltate decât ceilalți, dar pe care le pot pierde pe parcurs. La un copil vezi dacă are talent și e posibil viitor fotbalist abia în jurul vârstei de 12, 13 sau 14 ani. Până atunci, e doar un copil talentat, pentru că este în formare, în primul rând, și în dezvoltarea tuturor capacităților.

Așa că bineînțeles că nu poți să dai un verdict, dacă va ajunge fotbalist sau nu. Dar, în general, jucătorii talentați sunt mai predispuși în a ajunge fotbaliști”, a mai spus Adrian Mutu în exclusivitate pentru Libertatea.

La final, antrenorul ne-a dezvăluit și cum gestionează presiunea și așteptările fanilor: „O gestionez cu liniște și cu echilibru. Sunt și învățat, pentru că de-a lungul timpului am avut parte numai de aceste lucruri. E ceva normal pentru mine, o situație pe care o cunosc, așa că nu mă sperie, am experiență din punctul ăsta de vedere”.