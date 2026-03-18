Burleanu vs. Drăgan

Adunarea Generală a FRF va avea loc azi, de la ora 11. 00, în sala „Nicolae Dobrin” de la Casa Fotbalului. 

Răzvan Burleanu, actualul șef, va candida pentru un al patrulea mandat, singurul său contracandidat fiind Ilie Drăgan.

Al treilea nume care își dorea să fie în fruntea FRF, fostul fotbalist Sorin Răducanu, nu a strâns suficiente semnături.

Scrutinul de azi pare o formalitate pentru liderul în exercițiu al FRF.

  • În 2014 – l-a învins pe Vasile Avram: 113-58 voturi;
  • În 2018 – l-a bătut pe Ionuț Lupescu: 168-78 voturi;
  • ⁠În 2022 – a fost singurul candidat, a fost vot deschis (la vedere) și a fost ales în unanimitate

TAS a respins contestația

Răzvan Burleanu se apropie de cel de-al patrulea mandat în fruntea FRF după ce TAS a respins contestația depusă de contracandidatul său, Ilie Drăgan, cu doar o zi înainte de alegeri.

Decizia TAS permite desfășurarea scrutinului conform programului stabilit, miercuri. la ora 11.00, urmând ca moțiunea lui Drăgan să fie analizată ulterior.

Ilie Drăgan, care este fondatorul și președintele clubului 3 Kids Sport, ceruse suspendarea alegerilor, susținând că Burleanu încalcă statutul FRF prin candidatura pentru un al patrulea mandat consecutiv. Regulamentul menționează clar că nicio persoană nu poate deține funcția de președinte al FRF pentru mai mult de 3 mandate.

Răzvan Burleanu este președintele FRF din 2014, fiind reales în 2018 și 2022.

Alte 7 funcții în joc

Pe lângă postul de președinte, notează Golazo, la alegerile FRF vor mai fi puse la bătaie alte 7 funcții importante în Comitetului Executiv.

Cea mai echilibrată luptă se anunță pentru cele două posturi de reprezentant al cluburilor de Liga 1, unde există o luptă în 3 între FCSB, UTA și Dinamo.

Candidează Valeriu Argăseală (FCSB), Alexandru Meszar (UTA), ambii aflați în funcție, alături de Andrei Nicolescu (Dinamo).

Pentru postul de vicepreședinte FRF, reprezentant al fotbalului amator candidează Octavian Goga (în funcție) și Cristian Petrean.

    Pentru Liga 2, Liga 3 și fotbal feminin, candidează doar cei aflați în funcție, astfel că alegerile reprezintă doar o formalitate.

    Pentru postul de reprezentant al cluburilor cu activitate exclusivă de copii și juniori candidează Cătălin Cighir (în funcție) și Ilie Drăgan, iar pentru poziția de reprezentant al cluburilor de fotbal în sală se luptă Auraș Brașoveanu și Cristian Vornicu (în funcție).

      Traian Băsescu avertizează că războaiele din Iran și Ucraina pun România în pericol și că autoritățile neagă: „O spun deschis, ni se pot întâmpla multe”
      După luni de tăcere, declarația lui Călin Georgescu a amuțit toată România. Nici susținătorii lui nu se așteptau la așa ceva: „Este adevărat. Am...”
      Viva.ro
      După luni de tăcere, declarația lui Călin Georgescu a amuțit toată România. Nici susținătorii lui nu se așteptau la așa ceva: „Este adevărat. Am...”
      Ca-n filme! Cum ar fi aflat, de fapt, Rareș Cojoc de relația soției lui cu Dan Alexa. Andreea Popescu ar fi făcut o greșeală majoră
      Unica.ro
      Ca-n filme! Cum ar fi aflat, de fapt, Rareș Cojoc de relația soției lui cu Dan Alexa. Andreea Popescu ar fi făcut o greșeală majoră
      Cele mai cool & elegante cupluri de vedete la Premiile Oscar 2026! Vezi galeria foto aici
      Elle.ro
      Cele mai cool & elegante cupluri de vedete la Premiile Oscar 2026! Vezi galeria foto aici
      gsp
      „Mi-am zis: «dacă te alege un fotbalist, înseamnă că ai ceva special»”. Influencerița devoratoare de jucători face dezvăluiri incendiare
      GSP.RO
      „Mi-am zis: «dacă te alege un fotbalist, înseamnă că ai ceva special»”. Influencerița devoratoare de jucători face dezvăluiri incendiare
      Cuplul se desparte! Nu a putut trece peste momentul de infidelitate cu Dan Alexa?
      GSP.RO
      Cuplul se desparte! Nu a putut trece peste momentul de infidelitate cu Dan Alexa?
      Parteneri
      Breaking! S-a întâmplat acum câteva minute!! Soțul vedetei noastre și copiii lor, loviți de o mașină pe trecerea de pietoni! Copilașii, aruncați pe carosabil
      Libertateapentrufemei.ro
      Breaking! S-a întâmplat acum câteva minute!! Soțul vedetei noastre și copiii lor, loviți de o mașină pe trecerea de pietoni! Copilașii, aruncați pe carosabil
      Ultima oră! Un nou divorț în showbizul nostru! Nu, nu și ei! După Andreea Popescu și Rareș Cojoc, o mare artistă a anunțat și ea despărțirea! Nimeni nu se aștepta tocmai la ei
      Avantaje.ro
      Ultima oră! Un nou divorț în showbizul nostru! Nu, nu și ei! După Andreea Popescu și Rareș Cojoc, o mare artistă a anunțat și ea despărțirea! Nimeni nu se aștepta tocmai la ei
      Gina Pistol s-a „mutat” pe șantier! 🏗️ Nu o să-ți vină să crezi ce mănâncă vedeta MasterChef în pauza de masă, departe de strălucirea reflectoarelor. Vezi imaginile care i-au uimit pe fani!
      Tvmania.ro
      Gina Pistol s-a „mutat” pe șantier! 🏗️ Nu o să-ți vină să crezi ce mănâncă vedeta MasterChef în pauza de masă, departe de strălucirea reflectoarelor. Vezi imaginile care i-au uimit pe fani!

      Prețul la benzină și motorină miercuri, 18 martie 2026, în București, Cluj, Timișoara, Iași și Constanța. Orașele unde șoferii pot alimenta mai ieftin
      Știri România 08:43
      Prețul la benzină și motorină miercuri, 18 martie 2026, în București, Cluj, Timișoara, Iași și Constanța. Orașele unde șoferii pot alimenta mai ieftin
      Motivul pentru care mii de piese din aur și argint, de peste 12,5 milioane de lei, au fost confiscate de inspectorii Antifraudă
      Știri România 08:22
      Motivul pentru care mii de piese din aur și argint, de peste 12,5 milioane de lei, au fost confiscate de inspectorii Antifraudă
      „E un oraș maghiar”. Mesajele electorale ale lui Viktor Orban provoacă stupoare în Ucraina. Zelenski, cu lacrimi în ochi, ilustrat mâncând borș
      Adevarul.ro
      „E un oraș maghiar”. Mesajele electorale ale lui Viktor Orban provoacă stupoare în Ucraina. Zelenski, cu lacrimi în ochi, ilustrat mâncând borș
      LIVE BLOG Alegeri FRF 2026. Cine devine noul președinte al Federației Române de Fotbal
      Fanatik.ro
      LIVE BLOG Alegeri FRF 2026. Cine devine noul președinte al Federației Române de Fotbal
      Studiu șocant OpenAI: CatGPT a mințit deliberat în 13% din cazuri
      Financiarul.ro
      Studiu șocant OpenAI: CatGPT a mințit deliberat în 13% din cazuri
      Superliga.ro (P)
      Cu ce rămânem după ultima etapă din sezonul regular al Superligii
      Cu ce rămânem după ultima etapă din sezonul regular al Superligii
      OFICIAL! Program complet PLAYOFF 2025-26!
      OFICIAL! Program complet PLAYOFF 2025-26!
      Cel mai prost îmbrăcate vedete la Premiile Oscar 2026! Vezi cine se mai află în topul Worst Dressed și a gafat cu ținuta aleasă. Foto
      Elle.ro
      Cel mai prost îmbrăcate vedete la Premiile Oscar 2026! Vezi cine se mai află în topul Worst Dressed și a gafat cu ținuta aleasă. Foto
      Ce spune mama lui Ilie Bolojan, doamna Floarea, despre băiatul ei, premierul României: „De micuț o fost...”
      Unica.ro
      Ce spune mama lui Ilie Bolojan, doamna Floarea, despre băiatul ei, premierul României: „De micuț o fost...”
      Da, da, este chiar ea! Incredibil cum arată Elena Băsescu acum. A fost surprinsă de fotografi așa cum puțini se așteptau să o vadă vreodată! Gestul care i-a lăsat pe toți cu gura căscată
      Viva.ro
      Da, da, este chiar ea! Incredibil cum arată Elena Băsescu acum. A fost surprinsă de fotografi așa cum puțini se așteptau să o vadă vreodată! Gestul care i-a lăsat pe toți cu gura căscată

      „Desafio: Aventura” 17 martie 2026. Florin Prunea, accidentare dureroasă pe teren. „Mi-am spart capul!”
      Stiri Mondene 17 mart.
      „Desafio: Aventura” 17 martie 2026. Florin Prunea, accidentare dureroasă pe teren. „Mi-am spart capul!”
      Cuvintele frumoase pe care Shurubel de la „Vorbește Lumea” le folosește când discută despre fratele lui, Silviu Lăcătuș: „M-a inspirat”
      Exclusiv
      Stiri Mondene 17 mart.
      Cuvintele frumoase pe care Shurubel de la „Vorbește Lumea” le folosește când discută despre fratele lui, Silviu Lăcătuș: „M-a inspirat”
      Cele mai frumoase rochii de la Oscar 2026! Un detaliu a șocat pe toată lumea și a schimbat regulile jocului la Hollywood. Ce apariție a rămas în istorie?
      TVMania.ro
      Cele mai frumoase rochii de la Oscar 2026! Un detaliu a șocat pe toată lumea și a schimbat regulile jocului la Hollywood. Ce apariție a rămas în istorie?
      Cel mai mare angajator din Teleorman, cu peste 800 de angajaţi, plănuiește închiderea treptată a fabricii
      ObservatorNews.ro
      Cel mai mare angajator din Teleorman, cu peste 800 de angajaţi, plănuiește închiderea treptată a fabricii
      Maestrul Mihai Voropchievici: explozie de noroc pentru 4 zodii! Vești care le schimbă destinul. Începuturi noi și reușite spectaculoase!
      Libertateapentrufemei.ro
      Maestrul Mihai Voropchievici: explozie de noroc pentru 4 zodii! Vești care le schimbă destinul. Începuturi noi și reușite spectaculoase!
      O mai recunoști? La 41 de ani, fostul sex-simbol din tenisul feminin e mai în formă ca niciodată: „Abia aștept să revin!”
      GSP.ro
      O mai recunoști? La 41 de ani, fostul sex-simbol din tenisul feminin e mai în formă ca niciodată: „Abia aștept să revin!”
      Nadia Comăneci, discurs superb în Parlamentul European. Gluma serii: „Pot să spun că am apărut înaintea AI-ului, nu-i așa?”
      GSP.ro
      Nadia Comăneci, discurs superb în Parlamentul European. Gluma serii: „Pot să spun că am apărut înaintea AI-ului, nu-i așa?”
      Țara din UE cu cei mai scumpi carburanți: de ce plătesc șoferii prețuri record la pompă
      Mediafax.ro
      Țara din UE cu cei mai scumpi carburanți: de ce plătesc șoferii prețuri record la pompă
      S-a dat lege! Miercuri e zi liberă!
      StirileKanalD.ro
      S-a dat lege! Miercuri e zi liberă!
      Dan Petrescu a fost operat de urgență! Care este starea antrenorului de fotbal: „Îi ținem pumnii”
      Wowbiz.ro
      Dan Petrescu a fost operat de urgență! Care este starea antrenorului de fotbal: „Îi ținem pumnii”
      Vezi care sunt principalele domenii unde se vor cheltui banii europeni
      Advertorial
      Vezi care sunt principalele domenii unde se vor cheltui banii europeni
      Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
      Advertorial
      Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
      Ilan Laufer, acroșat de o șoferiță în Capitală! Fostul ministru se afla pe o trotinetă împreună cu gemenii săi
      Wowbiz.ro
      Ilan Laufer, acroșat de o șoferiță în Capitală! Fostul ministru se afla pe o trotinetă împreună cu gemenii săi
      Cine moștenește dacă nu ai copii. Legea pe care puțini o știu și care schimbă totul
      Redactia.ro
      Cine moștenește dacă nu ai copii. Legea pe care puțini o știu și care schimbă totul
      Durere fără margini în Constanța. O fetiță de 5 ani și-a pierdut viața după ce casa în care se afla a fost cuprinsă de foc. Mama și fratele ei sunt în stare gravă
      KanalD.ro
      Durere fără margini în Constanța. O fetiță de 5 ani și-a pierdut viața după ce casa în care se afla a fost cuprinsă de foc. Mama și fratele ei sunt în stare gravă

      Traian Băsescu avertizează că războaiele din Iran și Ucraina pun România în pericol și că autoritățile neagă: „O spun deschis, ni se pot întâmpla multe”
      Politică 17 mart.
      Traian Băsescu avertizează că războaiele din Iran și Ucraina pun România în pericol și că autoritățile neagă: „O spun deschis, ni se pot întâmpla multe”
      Reacția lui Adrian Câciu după ce a țipat și i-a dat peste mână senatoarei Gabriela Horga, iar PNL a anunțat că va sesiza CNCD
      Politică 17 mart.
      Reacția lui Adrian Câciu după ce a țipat și i-a dat peste mână senatoarei Gabriela Horga, iar PNL a anunțat că va sesiza CNCD
      Ce se întâmplă cu prețul produselor din supermarket? Descoperirea făcută de „Ziarul de Iași” printre rafturi
      ZiaruldeIasi.ro
      Ce se întâmplă cu prețul produselor din supermarket? Descoperirea făcută de „Ziarul de Iași” printre rafturi
      Anunțul momentului despre Mirel Rădoi! Câți bani a refuzat Gigi Becali. Exclusiv
      Fanatik.ro
      Anunțul momentului despre Mirel Rădoi! Câți bani a refuzat Gigi Becali. Exclusiv
      Un general american s-a îmbătat la Kiev și a uitat în tren hărți secrete
      Spotmedia.ro
      Un general american s-a îmbătat la Kiev și a uitat în tren hărți secrete