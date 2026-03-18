Burleanu vs. Drăgan

Adunarea Generală a FRF va avea loc azi, de la ora 11. 00, în sala „Nicolae Dobrin” de la Casa Fotbalului.

Răzvan Burleanu, actualul șef, va candida pentru un al patrulea mandat, singurul său contracandidat fiind Ilie Drăgan.

Al treilea nume care își dorea să fie în fruntea FRF, fostul fotbalist Sorin Răducanu, nu a strâns suficiente semnături.

Scrutinul de azi pare o formalitate pentru liderul în exercițiu al FRF.

În 2014 – l-a învins pe Vasile Avram: 113-58 voturi;

În 2018 – l-a bătut pe Ionuț Lupescu: 168-78 voturi;

⁠În 2022 – a fost singurul candidat, a fost vot deschis (la vedere) și a fost ales în unanimitate

TAS a respins contestația

Răzvan Burleanu se apropie de cel de-al patrulea mandat în fruntea FRF după ce TAS a respins contestația depusă de contracandidatul său, Ilie Drăgan, cu doar o zi înainte de alegeri.

Decizia TAS permite desfășurarea scrutinului conform programului stabilit, miercuri. la ora 11.00, urmând ca moțiunea lui Drăgan să fie analizată ulterior.

Ilie Drăgan, care este fondatorul și președintele clubului 3 Kids Sport, ceruse suspendarea alegerilor, susținând că Burleanu încalcă statutul FRF prin candidatura pentru un al patrulea mandat consecutiv. Regulamentul menționează clar că nicio persoană nu poate deține funcția de președinte al FRF pentru mai mult de 3 mandate.

Răzvan Burleanu este președintele FRF din 2014, fiind reales în 2018 și 2022.

Alte 7 funcții în joc

Pe lângă postul de președinte, notează Golazo, la alegerile FRF vor mai fi puse la bătaie alte 7 funcții importante în Comitetului Executiv.

Cea mai echilibrată luptă se anunță pentru cele două posturi de reprezentant al cluburilor de Liga 1, unde există o luptă în 3 între FCSB, UTA și Dinamo.

Candidează Valeriu Argăseală (FCSB), Alexandru Meszar (UTA), ambii aflați în funcție, alături de Andrei Nicolescu (Dinamo).

Pentru postul de vicepreședinte FRF, reprezentant al fotbalului amator candidează Octavian Goga (în funcție) și Cristian Petrean.

Pentru Liga 2, Liga 3 și fotbal feminin, candidează doar cei aflați în funcție, astfel că alegerile reprezintă doar o formalitate.

Pentru postul de reprezentant al cluburilor cu activitate exclusivă de copii și juniori candidează Cătălin Cighir (în funcție) și Ilie Drăgan, iar pentru poziția de reprezentant al cluburilor de fotbal în sală se luptă Auraș Brașoveanu și Cristian Vornicu (în funcție).

