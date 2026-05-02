„Cu profundă tristețe, familia anunță decesul lui Alessandro Zanardi, care a survenit subit vineri seara. Alex a murit în pace, înconjurat de dragostea familiei sale”, se arată într-un comunicat emis de fundația Obiettivo3, înființată de fostul pilot de F1 pentru a promova sportul pentru persoanele cu dizabilități.

Anunțul morții lui Zanardi, a cărei cauză nu a fost dezvăluită, a stârnit imediat un val de durere în Italia, unde fostul pilot devenise un simbol al rezilienței și o figură proeminentă în sporturile paralimpice.

Omagii pentru un mare campion și un om extraordinar

Premierul Giorgia Meloni l-a descris pe Alex Zanardi drept „un mare campion, un om extraordinar, capabil să transforme fiecare provocare din viață într-o lecție de curaj, forță și demnitate”.

Președintele Sergio Mattarella a evocat „un punct de referință care transcende lumea sportului și va rămâne în memoria italienilor”.

„A fost un pionier, o legendă a mișcării paralimpice. Performanțele sale au fost excepționale; au permis altor fani să se intereseze de Jocuri și au arătat lumii că orice era posibil”, a transmis Comitetul Internațional Paralimpic.

Federația Internațională de Automobilism (FIA) a adus un omagiu pentru un om și un sportiv care a devenit „un simbol al curajului și al determinării”.

Accidentul teribil care i-a schimbat viața lui Alex Zanardi

Viața lui Alessandro Zanardi s-a schimbat pentru totdeauna pe 15 septembrie 2001, în timpul unei curse din Campionatul CART, numit acum IndyCar, pe care l-a câștigat în 1997 și 1998. Pe circuitul Lausitzring (Germania), monopostul său, oprit în mijlocul pistei după o piruetă, a fost lovit de un alt pilot care circula cu peste 300 de kilometri pe oră. După un impact teribil, Zanardi, care a concurat în Formula 1 între 1991 și 1994 și din nou în 1999, a fost la un pas de moarte.

Patru titluri paralimpice

Cu ambele picioare amputate, fostul pilot de F1 a început o nouă carieră sportivă în paraciclism, disciplină în care a câștigat patru titluri paralimpice: două la Londra în 2012 și alte două la Rio de Janeiro în 2016.

„Fotografia cu Alex Zanardi ținându-și bicicleta deasupra capului după victoria sa la Jocurile de la Londra va rămâne una dintre cele mai frumoase imagini din sport; ne vom aminti de el pentru totdeauna”, a subliniat Comitetul Internațional Paralimpic.

În iunie 2020, Alex Zanardi a suferit o leziune craniană foarte gravă în urma unui accident petrecut în timpul unei curse de handcycling în Toscana, când s-a izbit de un camion și a fost supus mai multor intervenții chirurgicale.

