Alexandra Ștefania Uță, un nou record la Campionatele Mondiale U20

În finala de la Eugene, Alexandra Ștefania Uță a arătat o formă fizică de invidiat și o strategie tactică perfectă. Românca a încheiat cursa cu timpul de 55,33 de secunde, o performanță uluitoare care nu doar că i-a asigurat medalia de aur, ci a doborât și vechiul record al competiției.

Lupta pentru medalii a fost una intensă. Pe locul secund s-a clasat sportiva sud-africană Tumi Ramokgopa, care a terminat cursa în 55,88 de secunde, în timp ce medalia de bronz i-a revenit reprezentantei Greciei, Eleni Iakovaki, cronometrată cu timpul de 55,99 de secunde. Victoria categorică subliniază dominația pe care atleta din România a început să o impună pe distanța de 400 de metri garduri la categoria ei de vârstă.

Confirmarea unui talent uriaș: de la aurul european, la titlul mondial

Succesul din Statele Unite ale Americii nu este o surpriză pentru specialiștii din atletism, ci vine ca o confirmare firească a traiectoriei ascendente pe care se află tânăra sportivă. Alexandra Ștefania Uță se prezentase la competiția din SUA din postura de campioană europeană en-titre la aceeași probă.

Anul trecut, la Europenele de la Tampere, ea a câștigat aurul continental oprind cronometrul la 55,55 de secunde. Faptul că la Mondiale a reușit să își îmbunătățească timpul (55,33 de secunde) demonstrează o progresie constantă și un potențial enorm pentru trecerea ulterioară la nivelul de seniori, vizând chiar viitoarele ediții ale Jocurilor Olimpice.

Argint pentru Daria Vrînceanu la triplusalt

Pe lângă succesul strălucitor obținut de Alexandra Uță, delegația României s-a remarcat la Mondialele de la Eugene printr-o altă performanță de top. Daria Vrînceanu a reușit să urce pe podium, cucerind medalia de argint în proba de triplusalt.

Aceste rezultate readuc atletismul românesc în prim-planul competițiilor globale și oferă speranțe solide că o nouă generație de excepție este pregătită să obțină rezultate majore în sportul de înaltă performanță.

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