Alexandru Andrași a învățat meserie de la Diego Simeone. Fostul jucătorde la FC Brașov a efectuat un stagiu la clubul spaniol Atletico Madrid.



Braşoveanul Sandu Andraşi (52 de ani) trage din greu pentru a obţine licenţa PRO. Acesta a participat luna trecută la un curs de perfecţionare organizat de UEFA la Nyon. ”Totul a fost la superlativ. Ionuţ Lupescu, şeful Comisiei Tehnice de la UEFA, l-a adus la acest curs pe Mircea Lucescu, care ne-a vorbit despre problemele întîmpinate de-a lungul carierei, a explicat cum se pregăteşte un meci şi ne-a oferit cele mai bune sfaturi pentru o carieră de succes”, a povestit Andraşi.

Cum a ajuns la Atletico

La începutul acestei luni, Andraşi a efectuat stagiul obligatoriu în străinătate pentru a obţine licenţa de antrenor profesionist, la Atletico Madrid. Să ajungi să asişti la antrenamentele unuia dintre cei mai buni antrenori din lume nu este deloc uşor. ”E foarte greu să ajungi să intri la un club de elită din fotbalul european. În acest moment, Atletico Madrid este în primele 10 cluburi din Europa. Am avut şansa să ajung la Madrid prin intermediul Andreei Părăluţă, care joacă la echipa de fotbal feminin a lui Atletico.

O cunoşteam pe Andreea din perioada în care ea a jucat la Tg. Mureş, apoi am lucrat şi la echipa naţională de fotbal feminin a României, unde sunt antrenor secund. Am vorbit cu ea la începutul lunii octombrie, şi, după căteva zile, am primit vestea bună că s-a rezolvat şi voi putea urmări câteva antrenamente ale celor de la Atletico Madrid“, spune Andraşi.

Simeone controlează totul la Atletico

Antrenorul braşovean spune că a avut parte de o experienţă de vis la clubul madrilen. Sandu a avut şansa să urmărească mai multe antrenamente ale echipei madrilene şi a rămas impresionat de organizarea impecabilă. ”Când am ajuns la Madrid am primit un ecuson din partea clubului. Am avut acces liber în întreaga bază de pregătire, mai puţin la vestiar, care este doar al jucătorilor.

Totul este organizat, toată lumea ştie exact ce are de făcut. Am primit permisiunea să filmez un antrenament complet, chiar înaintea jocului din campionat cu Real Sociedad. Toate antrenamentele sînt la intensitate maximă, disciplină, nimeni nu mişcă în front. Simeone controlează totul, are un staff de circa 10 persoane care se implică total la şedinţele de pregătire. Simeone intervine la antrenamente doar să încurajeze şi să-şi mobilizeze jucătorii.

Cu Diego Simeone nu am schimbat decît cîteva vorbe, este un tip extrem de superstiţios, meticulos, atent la toate detaliile. În schimb, am discutat cu secundul German «Mono» Burgos, cel care este mâna dreaptă a lui Simeone. În câteva cuvinte, filozofia lui Simeone este acea de fotbal total. Un lucru este clar, fără seriozitate, concentrare maximă şi angajament nu ai ce căuta la echipă. Noi tot spunem că aşa cum te antrenezi, aşa şi joci. La Simeone nu este doar o lozincă, iar faptul că vedete ca Antoine Griezmann sau Fernando Torres nu au parte de un statut special e cel mai bun exemplu. Am asistat şi la meciul cu Real Sociedad disputat într-o atmosferă senzaţională creată de cei 65.000 de spectatori prezenţi pe noua arenă a madrilenilor, Wanda Metropolitano“, a povestit tehnicianul ardelean.

Andraşi speră că ”în 2018 voi obţine licenţa PRO. Ca să pui în practică în Liga I ce am văzut la Atletico este aproape imposibil. Suntem mult în urmă. Pentru a pune bazele unui astfel de proiect în România, eu l-aş duce la Madrid pe un patron de club din Liga I să vadă cum stau lucrurile la un club mare. Este diferenţă uriaşă de organizare, de mentalitate, de condiţii“, a încheiat Andraşi.

Andreea Părăluţă joacă la Atletico Madrid

Echipa feminină de fotbal Atlético Madrid este campioana en-titre a Spaniei. Transferată anul trecut de la ASA Tîrgu Mureş, Andreea Părăluţă, portarul echipei naţionale de fotbal a României, este considerată de către Sandu Andraşi unul dintre cei mai buni goalkeeperi din lume.

”Andreea este campioană cu Atletico şi eu spun că este în primii 5-6 goalkeeperi din lume“, spune Andraşi, pentru monitorulexpres.ro.