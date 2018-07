Alexandra Dulgheru, despre meciul cu Venus Williams: ”Nu degeaba a fost numărul 1”.

După trei tururi de calificare, Alexandra Dulgheru (29 de ani, 141 WTA) a câștigat un meci pe tabloul principal, la Wimbledon. A cedat la Venus Williams (9 WTA), în turul doi.

Venus Williams, 38 de ani, a câștigat la Wimbledon în 2000, 2002, 2008, 2009, 2012 și în 2016.

”Nu a fost suficient ceea ce am jucat. Știam genul ei de jucătoare. Nu degeaba a fost numărul 1. În seturile 2 și 3, eu am coborât un pic ritmul. Apoi, când a prins avantaj la scor, a devenit foarte periculoasă. Nu mai greșea, punea presiune pe mine. A fost un pic de neșansă, în setul 3, la 2-1, am pierdut pe serviciul meu și iarăși s-a distanțat”.