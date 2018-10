Antrenorul Magnus Johansson, dat afară de la CSM București. ”Știam că e posibil de când am venit aici”

ACTUALIZARE 17 octombrie. „Echipa de handbal feminin CSM București incheie colaborarea cu antrenorul Magnus Johansson. Dupa analiza si evaluarea ultimelor meciuri pe care le-a avut echipa feminina de handbal CSM Bucuresti, atat in Champions League, cat si in competiile interne, Clubul Sportiv Municipal Bucuresti si antrenorul Magnus Johansson au hotarat sa incheie colaborarea.

Până la numirea unui nou antrenor principal, interimatul va fi asigurat de Adrian Vasile, actualul antrenor secund, si Mihaela Ciobanu, antrenoarea cu portarii. Urmatorul meci pe care echipa il va juca va fi in deplasare, in Norvegia, in data de 20 octombrie, cu echipa Vipers Kristiansand.

Sectia de handbal a CSM Bucuresti a primit mandat din partea Consiliului de Adminstratie pentru a negocia aducerea unui nou antrenor, in cat mai scurt timp posibil. Vom reveni cu numele antrenorului, imediat ce procesul de negociere va lua sfarsit”, se arată într-un comunicat al clubului.

Bietigheim – CSM București 30-28, în Liga Campionilor la handbal feminin. Eșec rușinos pentru milionarele României.

Conform gsp.ro, tehnicianul suedez ar urma să fie deja sacrificat. Următorul meci al CSM va avea loc pe 20 octombrie, cu Vipers Kristiansand, în Norvegia.

SG BBM Bietigheim ocupă primul loc în clasament, cu 3 puncte, urmată de CSM Bucureşti, 2 puncte, FTC-Rail Cargo Hungaria, 2 puncte, Vipers Kristiansand, 1 punct.

'Nu îmi e teamă de demisie. Ştiam lucrul ăsta de când am venit aici. Asta e realitatea. Sunt fericit pentru fiecare zi pe care o am aici. Bineînţeles că trebuie să câştigăm meciuri, dar nu îmi e frică. Eu sunt fericit la Bucureşti şi încerc să dau ce am mai bun în fiecare zi. Presiune există pentru toată lumea, mai ales când nu câştigăm' – Johansson, înainte de eșecul din Germania.

Până va găsi un înlocuitor, CSM București va apela, se pare, la directorul tehnic al clubului, Vlad Caba.

Cel mai vehiculat nume pentru a prelua CSM este daneza Mette Klit, antrenoarea care a câștigat primul titlu de campioană cu „tigraoicele”. Mette a fost schimbată, pe motiv că nu se mai înțelege cu jucătoarele!