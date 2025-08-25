Debut impresionant la senioare

Amalia Lică a câștigat medalia de argint la proba de măciuci cu un punctaj impresionant de 29,000.

Aceasta a fost prima participare a Amaliei Lică la Mondialele de senioare. Ea a reușit să se califice atât în finala la individual compus, cât și la proba de măciuci. La individual compus, Lică s-a clasat pe locul 17, cu un punctaj total de 107,500, potrivit Gazeta Sporturilor.

Medalia de argint la măciuci

În finala de duminică seara, Amalia Lică a avut o evoluție excepțională la proba de măciuci. Punctajul său de 29,000 a fost semnificativ mai mare decât cel obținut în finala la individual compus și în calificări.

Medalia de aur la măciuci a fost câștigată de gimnasta germană Darja Varfolomeev, cu un punctaj de 31,700. Medalia de bronz a revenit bulgaroaicei Stiliana Nikolova, care a obținut 28,800 puncte.

Performanța Amaliei Lică vine după o pauză de 33 de ani de la ultima medalie românească la Campionatele Mondiale de senioare, obținută de Irina Deleanu în 1992.

Sportiva este antrenată de Adriana Mitroi. Federația Română de Gimnastică Ritmică a salutat performanța Amaliei Lică pe pagina sa de Facebook: „România a zguduit Rio! Amalia Lică a intrat în istorie, alături de antrenoarea sa Adriana Mitroi – două suflete, o singură luptă, un rezultat care scrie viitorul gimnasticii românești”.

Recomandări Cum a reușit un lider AUR să pună mâna pe case sub 35.000 de euro. Virgil Vlad și „fabrica de moșteniri”: „Are 7 clase și dificultăți de scriere evidente”

Competițiile s-au desfășurat în perioada 20-24 august în Parcul Olimpic Barra din Rio de Janeiro, Brazilia. România a fost reprezentată de două sportive: Amalia Lică și Andreea Verdeș.

Această medalie de argint reprezintă un moment important pentru gimnastica ritmică românească și deschide noi perspective pentru viitorul acestui sport în România.

Amalia Lică are deja un palmares impresionant la junioare. Ea a câștigat medalii la Campionatele Mondiale și Europene de Junioare, inclusiv un argint și un bronz la CM de Junioare din 2023 și șase medalii la CE de Junioare.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE