Amintirile lui Andrei Cristea după peste 500 de meciuri: „Am prins cele două minuni ale fotbalului românesc și am înscris pentru cele mai mari echipe din țară”

Povestea lui Andrei Cristea a început în Bacău, acolo unde patronul Dumitru Sechelariu intra cu pistolul în vestiar „după o retrogradare într-un meci netelevizat cu Farul” sau după ce venea cu punga de bani la victoriile importante pentru că „așa erau vremurile, nu existau conturi bancare”.

„Meciul cu Middlesbrough a fost un coșmar”

Evoluțiile foarte bune ale adolescentului l-au adus în vederile marilor echipe din fotbalul românesc. A jucat două sezoane la FCSB, apoi a ajuns la Dinamo, după două sezoane bifate la Timișoara și Iași.

„Sunt două etape foarte diferite ale vieții mele. La Steaua am ajuns la 20 de ani, eram un copil. A fost o perioadă foarte bună. În primele șase luni eram golgheterul echipei. Aveam șapte goluri după turul de campionat. În schimb, la Dinamo am ajuns după o perioadă în care mă maturizasem, trecuseră câțiva ani peste mine”, a spus Andrei Cristea la emisiunea „Prietenii lui Ovidiu”, de pe GSP.

În tricoul celor mai galonate formații de la noi, Andrei a jucat și-n meciuri de poveste. „Am prins cele două minuni. Minunea din meciul cu Valencia și minunea din meciul cu Liberec. Am înscris în ambele”, povestește.

Dar și în meciul de coșmar din semifinala cu Middlesbrough: „Pe care-l visez și acum! A fost un coșmar, ceva de neînțeles… O finală ar fi însemnat mult cu Sevilla, într-un moment bun al fotbalului românesc. Am fost aproape”.

A ratat două transferuri importante

Andrei a prins meciuri și peste hotare. A jucat în Germania, Italia sau Azerbaidjan, dar marele regret e că a ratat transferuri la Hertha Berlin sau Lazio.

„Satisfacția cea mai mare o constituie cele 421 de meciuri pe prima scenă, sunt aproape 40 și ceva de jocuri în cupele europene. Am înscris 114 goluri și sunt momente cu care mă mândresc foarte mult! Sunt cifre pentru care am muncit, am făcut sacrificii”, spune acesta.

Am bucuria că am înscris pentru cele mai mari echipe din fotbalul românesc. Steaua, Dinamo și Universitatea Craiova. Putem să punem și Timișoara, din perioada lui Marian Iancu. Sunt lucruri cu care mă mândresc. Andrei Cristea, fost atacant:

Visează să ajungă cu FC Dinamo în elită

Acum, Cristea e antrenor principal la FC Dinamo, echipă în Liga 4, cu care e pe primul loc.

„Sunt foarte bine, fac o meserie care îmi place foarte mult și am rezultate. Indiferent de nivel, îmi place să muncesc. Să fiu sincer, aveam un dubiu între a opta către o carieră de antrenor și a merge în administrație. Sunt antrenor acum și îmi place ceea ce fac. Sunt foarte implicat, iar rezultatele îmi dau o satisfacție enormă”, a mai declarat fostul atacant la emisiunea Gazetei Sporturilor.

