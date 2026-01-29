Americanii vor să depună o nouă probă

Cazul a fost trimis spre reanalizare la Tribunalul de la Lausanne, iar americanii intenționează să depună o probă video suplimentară, o înregistrare realizată de platforma Netflix în ziua finalei.

Tribunalul Federal Elvețian a constatat nereguli de comunicare în corespondența dintre TAS și apărarea gimnastei Jordan Chiles.

Tabăra americană susține că noua înregistrare va demonstra că contestația depusă în timpul finalei a fost formulată în termenul regulamentar de un minut.

Până la pronunțarea unei noi decizii, soarta medaliei rămâne incertă.

Finală controversată

Finala de la sol a Jocurilor Olimpice din 2024, desfășurată pe 5 august, a fost marcată de controverse.

Inițial, Ana Bărbosu se clasase pe locul al treilea, însă la câteva zeci de secunde după încheierea concursului a fost devansată de americanca Jordan Chiles, căreia arbitrii i-au admis contestația și i-au mărit nota suficient pentru a o depăși pe româncă.

Ana Bărbosu, alături de Federația Română de Gimnastică, a contestat decizia la Tribunalul de Arbitraj Sportiv, prin divizia ad-hoc creată special pentru Jocurile Olimpice, susținând că sesizarea depusă de echipa lui Jordan Chiles a fost înregistrată cu patru secunde peste limita regulamentară de un minut.

TAS a decis în favoarea sportivei române și a recomandat Federației Internaționale de Gimnastică (FIG) revenirea la nota inițială a americancei.

FIG a pus în aplicare decizia, iar Jordan Chiles a revenit la punctajul inițial, coborând pe locul cinci, în spatele Anei Bărbosu și al Sabrinei Maneca-Voinea.

Astfel, clasamentul oficial al podiumului a devenit: Rebeca Andrade – aur, Simone Biles – argint și Ana Bărbosu – bronz.

Ulterior, Ana Bărbosu a intrat în posesia medaliei de bronz de la Jocurile Olimpice 2024.

