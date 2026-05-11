Această modificare dramatică a Constituției Coreei de Nord a fost adoptată pe 22 martie 2026, în cadrul primei sesiuni a celei de-a 15-a Adunări Supreme a Poporului de la Phenian. Amendamentul a fost făcut public într-o conferință de presă organizată de Serviciul Național de Informații (NIS) din Coreea de Sud.

Analistul Andrei Lankov, profesor la Universitatea Kookmin din Seul, a explicat pentru „Daily Telegraph” că această prevedere nu este surprinzătoare, având în vedere tendințele anterioare ale regimului nord-coreean, dar subliniază: „a căpătat o importanță mai mare acum, când este consacrată în Constituție”.

Contextul global tensionat a influențat această decizie. În februarie 2026, un atac coordonat de Statele Unite și Israel asupra Iranului a dus la eliminarea liderului suprem Ali Khamenei și a consilierilor săi apropiați. Potrivit lui Lankov, aceste acțiuni au servit drept „semnal de alarmă” pentru Phenian, demonstrând „eficacitatea remarcabilă a atacurilor de decapitare americane și israeliene”.

Eliminarea lui Kim Jong Un ar fi însă mult mai dificilă decât atacurile din Iran. Granițele Coreei de Nord sunt aproape impenetrabile, iar fiecare mișcare a diplomaților și străinilor care intră în țară este monitorizată atent. În cazul unui atac, Lankov consideră că represaliile nucleare ar fi îndreptate mai degrabă împotriva Statelor Unite decât împotriva Coreei de Sud.

Această nouă strategie constituțională ridică semne majore de întrebare cu privire la stabilitatea pe termen lung în regiune, accentuând fragilitatea relațiilor dintre marile puteri globale și regimul de la Phenian.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE