Ana Maria Barbosu Rumänien, am Boden FX, Floor Exercise, Turngerät, Bodenturnen, Übung, Turnübung, Freisteller, Ganzkörper, Einzelbild, Einzelfoto, Aktion, Action, 09.09.2023, Heidelberg Deutschland, Turnen, Frauen, Länderkampf Gerätturnen weiblich *** Ana Maria Barbosu Romania , on the floor FX, Floor Exercise, gymnastics apparatus, floor gymnastics, exercise, gymnastics exercise, free plate, full body, single picture, single photo, action, action, 09 09 2023, Heidelberg Germany , gymnastics, women, international competition gymnastics female xozx,Image: 804194524, License: Rights-managed, Restrictions: Credit images as "Profimedia/ IMAGO", Model Release: no