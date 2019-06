Înainte de gală, Anamaria Prodan, a scris un mesaj pe conturile sociale:

„Sunt gata pentru festivitatea de absolvire a lui Sarah. Mândră de prințesa mea!”. Peste 10.000 de prieteni i-au dat like postării și i-au transmis câte un mesaj acesteia.

Anamaria Prodan, Reghe și băiețelul lor Laurențiu Jr au însoțit-o pe Sarah la festivitatea de premiere

„Sunt bucuroasă că am avut oportunitatea să practic sportul pe care îl iubesc. Am avut aproape 40 de oferte, dar am decis să joc pentru Universitatea din Mississippi și le mulțumesc pentru tot”, spune și Sarah.

IMG Academy este o şcoală pregătitoare din Florida, SUA, fondată în 2002 şi care de-a lungul timpului a lansat mai mulţi jucători ce au ajuns la nivel înalt în baschet, tenis, baseball sau fotbal.

Echipa pentru care a jucat Sarah a evoluat în Divizia 1 a colegiilor americane, nivelul cel mai înalt al baschetului juvenil de peste ocean. Sarah Dumitrescu este fostă internaţională de tineret a României şi a avut o linie statistică foarte bună în cadrul competiţiilor de Under 16 şi Under 18 la turneele continentale.

Sarah a fost numită MVP la echipa de club

La nivel de liceu în SUA sunt aproximativ 500.000 jucătoare de baschet, dar doar 1,8% ajung să joace în NCAA şi doar 1,3% primesc bursă. Sarah e a doua jucătoare din România, după Cristina Ciocan, care a jucat în conferinţa SEC din NCAA.

Rebecca studiază businessul în modă, la Milano

Fata cea mare a Anei cu Tibi Dumitrescu, Rebecca, s-a mutat anul acesta în Italia, pentru studii, după ce anul trecut a urmat cursuri la Parsons School of Design din New York.

Rebecca e pasionată de modă și are deja succes în această branșă. Este model internațional și defilează pe cele mai mari podiumuri de modă din Statele Unite și Italia.

A defilat și a pozat pentru designeri ca Andreea Dogaru, Andra Țurcanu și Michal Negrin, dar visul ei e să conducă propriul business în modă.

