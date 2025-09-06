Anca Surdu este antrenor de fitness și instructor, asta după ce adolescența și-a dedicat-o sportului de performanță. A făcut gimnastică aerobică, fiind dublă campioană mondială și europeană pentru România.

„Mă dădeam peste cap pe canapea, spărgeam obiecte prin casă. Eram foarte energică. Și, bineînțeles, la insistențele mele, mama a cedat și m-a dat la gimnastică sportivă”, își amintește Anca începuturile.

„Sala de gimnastică are un miros de multă muncă”

Totul a început la Constanța, orașul natal.

„Am încercat mai multe: și dans modern, și gimnastică ritmică, dar eram destul de mică, deci nu pot să spun că era vorba de ceva foarte semnificativ. Dar rezultatele pe care le-am avut au fost în gimnastica aerobică, ultima ramură a gimnasticii în care am rămas”, dezvăluie Anca în emisiunea „La feminin”, de pe GSP.RO.

„Mi-aduc aminte de un element de care m-am îndrăgostit: te ridicai pe brațe și trebuia să te învârți așa, 360 de grade. Îmi și ieșea, și asta m-a încântat și mi-a dat încredere că pot să fac mult mai multe lucruri în acest sport. Bineînțeles, mirosul sălii, orice sală de gimnastică are un miros specific de burete și de multă muncă”, povestește acum.

„La 15 ani am plecat la București. A fost destul de greu”

De la Constanța a trebuit să se mute cu totul la București, dar cu cantonamente scurte la Deva.

„Când spui Deva, te gândești la un cantonament foarte greu, pe care, într-adevăr, gimnastele din ramura sportivă l-au avut. Gimnastica aerobică este undeva la mijloc, adică e nevoie de foarte multă disciplină, dar, totodată, trebuie să ai puțină libertate”, spune Anca.

Aceasta dezvăluie în cadrul emisiunii: „La 15 ani am plecat la București. A fost destul de greu, dar n-a contat nimic. De când am fost selectată la lotul de juniori, am trecut foarte ușor peste greul acesta, care înseamnă distanța față de familie”.

„Te bucuri foarte puțin de orice rezultat pozitiv”

Și, odată cu „transferul” în București, au venit și cele mai importante medalii: aur la Campionatul European, în 2013.

„Am excelat în probele de trio, împreună cu două fete, și în probele de grup. Am fost superîncântate și ne-a dat încredere că putem să mergem și spre Mondial în aceeași probă”, recunoaște.

„Atunci am fost bucuroase și foarte mândre, dar, cu siguranță, orice sportiv de performanță îți va spune că este ceva trecător. Cât încă ești sportiv de performanță, te bucuri foarte puțin de orice rezultat pozitiv, pentru că te gândești deja la următorul”.

M-am retras la un moment dat. Dar când mă puneam la somn și eu nu mai aveam la ce să visez. Adică visul meu era să devin campioană mondială și pur și simplu nu mai aveam cum să am acest vis, eu nemaifiind sportivă. Și atunci, clar, n-aș fi putut să las lucrurile așa

Anca Surdu:

Medalia de aur a venit și la Campionatul Mondial, un an mai târziu, în Mexic. „A fost cea mai mare bucurie din viața mea și a fost, cred, primul moment în care n-am știut cum să-mi gestionez emoțiile. Eu, cumva, știam că va fi ultima mea competiție și toate ne doream atât de tare să câștigăm”.

„Amintirile vor rămâne cu mine toată viața”

A fost ultimul concurs internațional pentru Anca și momentul în care a renunțat la gimnastica aerobică.

„A fost foarte emoționant. Sunt niște amintiri pentru care îi mulțumesc lui Dumnezeu, pentru că vor rămâne cu mine toată viața! Cumva, mă încarc uneori gândindu-mă că, orice s-ar întâmpla în viață și oriunde m-ar duce, am avut parte de niște momente superbe”, povestește în cadrul emisiunii „La feminin”, de pe GSP.RO.

După retragerea din sportul de performanță, s-a dedicat promovării unui stil de viață sănătos și echilibrat, încurajându-i pe ceilalți să adopte obiceiuri sănătoase și conștiente.

A absolvit cursul de Health Coach în cadrul Institutului de Nutriție Integrativă din New York, iar acum este antrenor personal și instructor.

