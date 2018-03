Andrei Pavel și-a făcut implant de păr. Cine l-a convins să facă acest pas | VIDEO

Andrei Pavel și-a făcut implant de păr. Cine l-a convins să facă acest pas. Andrei Pavel, unul dintre cei mai buni jucători de tenis din România de după Revoluție, acum antrenor al Simonei Halep, și-a făcut implant de păr.

Andrei Pavel (44 de ani) a avut probleme cu calviția și a decis să ia măsuri, după ce a văzut că Adrian Ungur a făcut același pas și a avut succes.

„E vorba de încrederea in tine, ca bărbat, mi se pare un lucru important să ai părul tău. Ce m-a motivat pe mine foarte mult – am văzut un progres și la unul dintre jucătorii de tenis și prieten de-al meu, Adrian Ungur, care a făcut pasul asta acum un an sau chiar doi. Mi-a plăcut foarte mult cum a ieșit, de la el am și telefonul de la clinică”, a declarat Andrei Pavel.

Andrei Pavel și-a făcut implant de păr. Și în fotbal e „moda” asta

Andrei Pavel nu e nici primul, probabil nici ultimul sportiv sau fost sportiv care apelează la această tehnică. Gică Popescu, Bogdan Stancu și Ștefan Radu sunt doar trei dintre foștii sau actualii fotbaliști care și-au făcut implant de păr.

Din străinătate, cel mai cunoscut este cazul portarului bulgar Boris Mihailov, devenit, peste ani, președintele federației de la Sud de Dunăre.

Andrei Pavel are o relație cu jucătoarea de tenis Tamira Paszek, în vârstă de 27 de ani.