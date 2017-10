Departe de noi intenția de a contesta meritul lui Darren Cahill în ascensiunea Simonei Halep (26 de ani) până pe locul 1 WTA. Nu putem să nu remarcăm, totuși, că Andrei Pavel a reușit în câteva săptămâni ceea ce australianului i-a fost imposibil ani la rând.

Pe 28 august, Simona Halep pierdea în trei seturi la Maria Șarapova (4-6, 6-4, 3-6), în primul tur la US Open. A doua zi, sportiva născută în Constanța anunța cooptarea lui Andrei Pavel în staff-ul tehnic. Pe 4 octombrie, reprezentanta noastră se impunea pentru prima dată, și nu oricum, ci de o manieră entuziasmantă, în fața rusoacei: 6-2, 6-2 în optimile turneului de la Beijing.

Fără exagerare, se poate spune că diferența dintre înfrângere și victorie a făcut-o serviciul. În capitala Chinei, procentul punctelor câștigate de Halep cu primul serviciu a fost de 77,4, față de 62, la New York. Diferența este și mai impresionantă în privința celui de-al doilea serviciu: 63,6% – 38,5%! Asemenea ecarturi nu pot fi rodul întâmplării, mai ales când perioada avută în vedere este mică.

Andrei Pavel a provocat un declic

Am întrebat-o pe Simona cum a reușit Andrei Pavel să o ajute la îmbunătățirea acestei lovituri, în numai o lună și jumătate. “Am lucrat foarte mult la serviciu după US Open. Mi-am dat seama, vorbind cu echipa mea, că serviciul a fost punctul cel mai slab în meciul cu Șarapova. Mi-au spus că trebuie să progresez la acest aspect, așa că am venit acasă și am lucrat ceva la el. Poate și încrederea, poate am prins și timeing-ul la această lovitură, atitudinea față de această lovitură, o tratez cu mult mai multă importanță acum”, a declarat Simona Halep.

Mai la obiect a fost explicația oferită de Andrei Pavel. “Și Darren, și eu spunem aceleași lucruri, dar poate un pic diferit, și poate chestia asta a ajutat-o pe Simona să aibă mai multă încredere și să dea drumul la mână, cum spunem noi. N-a fost o schimbare a mișcării sau ceva tehnic, a fost pur și simplu un declic care s-a făcut prin antrenamente și prin repetări, iar încrederea asta a dat roade acolo”, a afirmat “Cneazul”.

În încheiere, altă statistică: în cele șapte meciuri cu Andrei Pavel antrenor, eficiența celui de-al doilea serviciu al Simonei Halep a scăzut o singură dată sub 50%; în precedentele șapte partide, acest lucru se întâmplase de patru ori.

Nu simte presiune pentru Turneul Campioanelor

Simona Halep a vorbit și despre ediția din acest an a Turneelor Campioanelor (22-29 octombrie). “Sinceră să fiu nu m-am gândit cu cine vreau să joc la Turneul Campioanelor. Voi fi acolo și voi vedea. Fiecare joacă foarte bine. Fiecare meci este ca o finală. Îmi doresc doar să dau tot ce am mai bun, să joc bine și, bineînțeles, să fac un rezultat bun. Momentan nu simt presiune, dar este un sentiment plăcut să mă duc acolo în calitate de lider mondial”, a afirmat constănțeanca.