Cele mai importante performanțe din fotbalul românesc sunt legate de numele lui Anghel Iordănescu. A câștigat Cupa Campionilor Europeni în 1986 cu Steaua și ajuns până în sferturile de finală la Campionatul Mondial din 1994.

„Cred că în primul rând ar trebui să-mi exprim sentimentul de satisfacție și bucurie pentru o performanță extraordinară. Evident că sunt momente pe care le regret. În sensul că dacă eram mai inspirat, făceam anumite schimbări. Oricum, cea mai mare nedreptate i-am făcut-o lui Lăcătuș!

Am greșit și mi-am cerut iertare, scuze… I-am făcut cea mai mare nedreptate că nu l-am luat în Statele Unite. Și știu foarte bine conjunctura în care el n-a ajuns în America, dar nu mai are rost după atâția ani. M-am bucurat enorm de mult că am simțit că chiar m-a înțeles și m-a iertat”, a spus Iordănescu la emisiunea de pe GSP.RO.

Sub nicio formă nu mă mai gândesc la meseria de antrenor, asta nu înseamnă că nu mă gândesc să mă întorc în politică! A fost o parte din viața mea, un moment, așa l-am gândit și așa mi-am dorit. Nu exclud să mă întorc în politică! Anghel Iordănescu, antrenor:

“Gigi Becali a ținut în viață fotbalul românesc”

Iordănescu a comentat și scandalul momentului dintre CSA Steaua și FCSB. „Sufletește eu sunt legat de CSA Steaua. Acolo am crescut, acolo m-am format ca om, ca jucător. Nu uita că am ajuns la CSA la zece ani și am continuat la CSA ani buni și după ce mi-am încheiat cariera de antrenor.

FCSB este clubul lui Gigi Becali. Practic eu cred că pe undeva noi toți trebuie să-i mulțumim lui Gigi Becali, și nu numai pentru FCSB, trebuie să-i mulțumim că ani la rând a ținut în viață fotbalul românesc prin aceste investiții pe care le-a făcut”, a declarat fostul antrenor.

Am o părere extraordinar de bună despre antrenorul Dan Petrescu. În sensul că este un antrenor profesionist, cu o anumită strategie. Are stilul influențat de fotbalul englez, dar așa cum este stilul lui, unul neatractiv, este un stil performant. În fotbalul de azi contează mai mult performanța decât frumusețea Anghel Iordănescu, antrenor:

