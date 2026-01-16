Atenție, informații care vă pot afecta emoțional!

În timpul procesului, procurorii au declarat că inculpatul a forțat victimele să întrețină relații sexuale „împotriva voinței lor evidente”.

Una dintre fete a încercat să-l respingă fizic, însă bărbatul a „apucat-o violent” și nu s-a oprit, potrivit acuzațiilor.

Mai mult, după unul dintre incidente, acesta i-ar fi cerut victimei să-i lase „tanga-ul ca să poată să doarmă”.

Cu un bărbat, trebuie să spui „nu” de 12 ori înainte să înțeleagă! – această propoziție dezgustătoare ar fi fost rostită de arbitru spre tânără după ce acesta ar fi abuzat-o

Pe parcursul audierilor, arbitru a recunoscut abuzul asupra fetei de 16 ani și faptul că deținea 466 de imagini și 174 de videoclipuri cu pornografie infantilă. Cu toate acestea, a negat acuzațiile de viol asupra tinerei de 18 ani.

În timpul citirii acuzațiilor, bărbatul a stat pe banca acuzaților cu privirea în jos, iar declarațiile au fost oferite prin intermediul avocatului său.

Una dintre victimele arbitrului a încercat să se sinucidă de două ori și nu a participat la proces.

Cealaltă victimă și-a înfruntat curajos agresorul în sala de judecată. Fostul arbitru i-a oferit acesteia despăgubiri de 8.500 de euro și a promis că va părăsi grupul de arbitraj și sala de fitness pe care o frecventau împreună.

În martie 2025, autoritățile au confiscat telefonul mobil și laptopul bărbatului, unde au descoperit materialele pornografice cu minori. Acesta era implicat și în antrenarea echipelor de juniori ale clubului său de fotbal, ceea ce amplifică gravitatea situației.

Inculpatul a activat cel mai recent ca arbitru în fotbalul amator din zona München.

Dacă va fi găsit vinovat, fostul arbitru riscă mai mulți ani de închisoare. Procesul continuă.

