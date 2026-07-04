Argentinienii au avut mult de muncă la meciul cu micuţa naţiune africană, care a reuşit să revină de două ori şi care a pus mai multe probleme decât se aştepta cineva.

Lionel Messi a deschis scorul în minutul 29, când a reuşit al 7-lea gol la actuala ediţie şi al 20-lea în istoria participării lui la Cupa Mondială, potrivit news.ro.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 5

Pentru Capul Verde a egalat Duarte, în minutul 59. Argentina a revenit însă şi a marcat prin Lisandro Martinez, în minutul 93, dar Cabral a egalat din nou pentru Capul Verde, în minutul 103.

Golul descătușării argentinienilor a venit de la Romero, în minutul 111. FIFA a contabilizat această reuşită ca fiind autogolul lui Borges.

Optimile Cupei Mondiale 2026:

Canada – Maroc (4 iulie, ora 20:00)

Franța – Paraguay (5 iulie, ora 00:00)

Brazilia – Norvegia (5 iulie, ora 23:00)

Mexic – Anglia (6 iulie, ora 3:00)

Portugalia – Spania (6 iulie, ora 22:00)

SUA – Belgia (7 iulie, ora 3:00)

Argentina – Egipt (7 iulie, ora 19:00)

Elveția – Columbia (7 iulie, ora 23:00)

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE