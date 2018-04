Astra – CSU Craiova 1-0. Toate reacțiile. Giurgiuvenii le-au răpit oltenilor speranțele la titlu, iar „juveții” au recunoscut superioritatea adversarilor.

„A fost un meci greu. Mă bucur că am marcat golul. Nu contează cine marchează, important este să câștigăm. Ne bucurăm de victorie. Urmează meciul cu Iașiul. Mergem acolo să câștigăm”

Seto Takayuki, Astra Giurgiu

„Suntem fericiți, trebuia să vină și o victorie în play-off. Nea Gigi a pregătit foarte bine tactic meciul. Cei de la CSU Craiova mi s-au părut un pic relaxați. M-au surprins cu echipa de start, dar nu e treaba mea cum au pregătit ei jocul. Bine că au mâncat bătaie”.

Alexandru Stan, Astra

„A fost cel mai frumos cadou de ziua mea. Ca o paranteză, acum să văd dacă știu să antrenez și eu sistemul italienesc, 3-4-3. Am avut și o tranziție pozitivă foarte bună. A fost un meci reușit. Patronul mi-a urat „La mulți ani”. După aceea i-a felicitat pe băieți și au discutat o problemă financiară.

Săptămâna trecută am avut patru tineri sub 21 de ani cu Steaua. Acest sistem l-am folosit special pentru meciul acesta, pentru că ei aveau trei jucători de atac foarte rapizi și trebuia să închid spațiile. Am făcut o apărare ermetică. Patronul a fost entuziasmat de toate elementele meciului”.

Gigi Mulțescu, antrenor Astra

„Am făcut un meci slab. Nu știu ce n-a mers azi. Felicitări Astrei, care a jucat mai bine ca noi și ne-a bătut. Ne-am bucurat degeaba aseară că a făcut egal CFR. Mai aveam șanse la titlu, dacă băteam astă-seară”.

Alexandru Mateiu, CSU Craiova

„A fost un meci care se putea termina la egalitate, fiindcă nu ne-am asumat multe riscuri. Ei jucau laa fel ca noi, 3-4-3, și am ales să aduc un mijlocaș în plus. Nu m-a surprins Mulțescu cu așezarea, mă așteptam la așa ceva. Era normal să-și adapteze echipa la a noastră. Nu vorbesc după meciuri cu elevii mei.

Noi trebuie să luptăm să ne menținem pe poziția a treia. E normal să luăm astfel de decizii, când jucăm trei meciuri în opt zile”.

Devis Mangia, antrenor CSU Craiova

„Un meci foarte slab prestat de noi. N-am multe explicații. N-am avut atitudine, am intrat un pic pe vârfuri, n-am avut atitudine. Mereu o dăm în bară în momente cheie. Trebuie să învățăm ceva și să muncim mai mult, să punem osul la bătaie. Ne-am fi apropiat la două puncte de locul doi. E rușinos ce s-a întâmplat astă-seară”.

Alexandru Băluță, CSU Craiova

