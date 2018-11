Atleta Jaime Sloan s-a muls în timpul unei curse pentru a-și hrăni bebelușul

Atleta, care este sergent în cadrul forțelor aeriene americane, și-a explicat gestul neobișnuit prin faptul că dorea să-și hrănească bebelușul în vârstă de 7 luni, fără să-și compromită timpul foarte bun scos până în acel moment. „Plănuisem să mă opresc, dar îmi îmbunătățisem recordul personal și am decis să mă mulg în timpul alergării”, a declarat Jaime Sloan.

„Mi-a trecut prin cap că voi fi descalificată pentru nuditate, așa că am încercat să-mi acopăr sânul cât mai bine posibil. Doi bărbați care au trecut pe lângă mine m-au întrebat dacă am pățit ceva, dar n-au comentat, când și-au dat seama ce fac. Din partea femeilor am avut parte doar de zâmbete”, a mai afirmat americanca, care a adăugat că „sper ca gestul meu să fie o încurajare pentru celelalte femei, să le ajute să realizeze că nimic nu este imposibil, dacă vrei cu adevărat”.

Jaime Sloan a încheiat cursa cu timpul de 6 ore, 12 minute și 44 de secunde, o performanță excepțională, ținând cont de problemele de sănătate cu care se confruntase recent. În timpul sarcinii am avut sciatică. Cu cinci luni în urmă abia puteam merge', a mărturisit sportiva.

Jaime Sloan, la sfârșitul cursei, alături de fiica și de fiul ei.

