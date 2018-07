Bănel Nicoliță și frații săi au dus Făureiul în Liga a III-a

După 12 ani de secetă, Făureiul respiră fotbal la nivel mai înalt. Și asta datorită lui Bănel Nicoliță și fraților lui, care s-au implicat pe toate planurile la micuța formație brăileană.

Fostul internațional român este manager, antrenor și jucător la echipă, doi dintre frați (Stelian -28 de ani, căpitan și golgheter) și Aurel (34 de ani –portar) sunt jucători activi, iar al patrulea reprezentant al familiei lucrează în conducerea administrativă a clubului.

FC Făurei a câștigat barajul pentru promovarea în liga a treia, cu Dunărea de Jos Galați (6-4, în dublă manșă) și acum visează cu ochii deschiși la ligile superioare. După ce s-au impus la Galați cu 4-0, cei din Fărei au pierdut acasă 4-2, dar liniștea promovării a fost adusă de Stelian și Bănel Nicoliă, marcatorii celor două goluri ale gazdelor.

”Cu sprijinul Primăriei, al suporterilor, am reușit această promovare. Au încercat muți să ne blocheze drumul spre liga a treia. Am renuntat la cariera de fotbalist și am pus totul în slujba acestei echipei. Pasiunea mea e nebunească, nu-mi place să pierd, vreau să duc Făureiul acolo unde îi este locul. Mă bucur că trăiesc momente frumoase, că ajut acestă echipa. Nu voi renunța la acest proiect, voi crea o echipă puternică, cu care să mă bat pentru primele locuri. Vom face tot posibilul să băgăm spaima în adversari, să ajungem în liga a doua”, a spus Bănel Nicoliță, care are triplă funcție la Făurei: manager, antrenor și jucător.