Atenţie, imagini care vă pot afectat emoţional!

În runda a treia, rusul Serghei Gorohov (16 victorii/ 11 KO, 11 înfrângeri/ 5 KO, 2 remize), considerat outsider, a reușit să-l trimită de două ori la podea pe Emirhan Kalkan. După a doua lovitură, arbitrul a oprit meciul, declarând victoria rusului.

Acesta a sărbătorit alături de echipa sa și a făcut un gest de respect, îndreptându-se spre adversar pentru a verifica starea acestuia.

Gestul a fost interpretat greșit și a declanșat furia unui membru al echipei lui Kalkan. Unul dintre oamenii din colțul lui Kalkan l-a împins violent pe Gorohov. Antrenorul rus a intervenit, iar aceasta a fost scânteia care a aprins conflictul. În doar câteva secunde, zeci de spectatori furioși au invadat ringul.

Imaginile difuzate pe rețelele sociale arată cum plasticul scaunelor zburătoare și loviturile brutale au vizat echipa rusă.

Antrenorul Ismail a fost atacat de un grup de zece bărbați, care l-au lovit cu pumni și picioare. Gorokhov, în încercarea de a interveni, a fost lovit din spate și trântit la podea, devenind o țintă ușoară.

Turkish fans reportedly attacked a Russian boxer in the ring after he beat their countryman 😳 pic.twitter.com/56LlVEn3jD — Happy Punch (@HappyPunch) April 26, 2026

A fost haos total. Gorohov și echipa sa au fost înconjurați, loviți cu scaune și pumni. Scenele sunt greu de privit.

În ciuda intervenției câtorva membri ai echipei lui Kalkan și a unor agenți de securitate, violențele nu au putut fi oprite imediat, iar rusul a ajuns la spital.

Pugilistul rus a transmis un mesaj pe Instagram, confirmând că el și echipa sa sunt în viață, deși au suferit răni semnificative.

„Ismail are o leziune la cap și urmează să facă o rezonanță magnetică. Eu am fost protejat de mănușile de box. Aproximativ 80 de persoane au intrat în ring și ne-au atacat. Mulțumesc lui Dumnezeu, suntem în viață”, a menționat Gorohov.

Echipa sa a părăsit Trabzon sub escorta poliției.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE