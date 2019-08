De Eduard Apostol,

„Conexiune specială între noi”

Puștoaica din Toronto este creditată cu șanse și la a câștigat US Open, acolo unde s-ar putea duela în optimi cu Simona Halep. Înaintea startului turneului american, sportiva de 19 ani a povestit că este prietenă cu una dintre legendele sportului mondial. Este vorba de Nadia Comăneci! Bibi a vorbit cu mândrie de originile sale, cu această ocazie.

„Ce a obținut Nadia e cu adevărat incredibil. Provenim din România și e plăcut să vezi o altă româncă descurcându-se bine. Avem o conexiune specială. Ea e celebră în Canada, eu la fel, amândouă suntem românce. Am avut șansa să o întâlnesc. E un om minunat și o inspirație pentru mulți, inclusiv pentru mine”, a declarat Bianca Andreescu.

Cu cine va ține în optimi?

Cele două au o relație specială, ”Zeița de la Montreal”, 57 de ani, motivând-o mereu pe mai tânăra sa prietenă. Cu ocazia fiecărui turneu. S-au și întâlnit de câteva ori, cele două au o relație specială. Rămâne de văzut cu cine va ține Nadia în situația în care Bianca o va întâlni pe Simona Halep în optimi, chiar va fi un caz special! Fiindcă fosta gimnastă este foarte bună prietenă și cu constănțeanca, a susținut-o mereu, la turnee, în viața privată, cele două au de asemenea o relație foarte bună.

Simo despre Bibi: ”Nu avem conexiuni, nu suntem prietene”

În ceea ce o privește pe Simona, tot înainte de US Open, a declarat vizavi de relația ei personală cu Bianca. Un reporter a chestionat-o pe Halep: ”O cunoști destul de bine pe Bianca. Obișnuiți să vă antrenați împreună. Cum o vezi anul ăsta?. Constănțeanca a replicat, mirată: ”Doar o dată ne-am antrenat amândouă”.

Apoi, a completat: ”Întotdeauna am spus că este o luptătoare și că merită să câștige aceste meciuri, pentru că nu renunță. Am auzit că muncește mult. Nu am conexiuni cu ea, nu suntem prietene. I-am spus cu câțiva ani în urmă să treacă la tenisul profesionist, pentru că are puterea să facă asta. Atâta tot. Nu este meritul meu. E o jucătoare bună și sunt sigură că poate câștiga mai multe meciuri”.



