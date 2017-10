Biletul zilei din fotbal 31 octombrie cuprinde trei meciuri din Liga Campionilor

Biletul zilei din fotbal 31 octombrie conține recomandări de pariere pentru meciuri ce vor avea loc azi, de la 21:45, în cadrul etapei cu numărul 4 din Champions League. Am ales partidele Celtic Glasgow vs Bayern Munchen, Olympiakos Pireu vs Barcelona și Atletico Madrid vs Qarabag.

Biletul Zilei Fotbal 31 octombrie

După cum se poate vedea, toatele cele trei meciuri amintite mai sus ne oferă favorite certe, pe victoriile cărora vom și paria. Astfel, dacă Bayern Munchen, Barcelona și Atletico Madrid se vor impune în această seară, noi vom bifa încă un bilet câștigător. Acesta ne poate dubla investiția, fiind jucat și recomandat spre a fi plasat la casa de pariuri online Betano (Licența ONJN L1170664W000663).

