Biletul zilei din tenis 28 octombrie

Biletul zilei din tenis este jucat pe dueluri din cadrul semifinalelor turneelor ATP de la Basel și Vienna. Am ales să pariem pe Juan Martin Del Potro vs Marin Cilic, ce va începe la 15:30, și pe Jo-Wilfried Tsong vs Philipp Kohlschreiber, ce are startul la 16:30.

Biletul Zilei Tenis – 28 octombrie – cota 2.22

Vom miza pe victoriile jucătorilor mai valoroși, anume Del Potro și Tsonga. Dacă cei doi se vor califica în ultimul act al turneelor în care joacă, noi vom avea un bilet câștigător la o cotă bună de 2.22. Acesta a fost plasat și este propus spre a fi jucat la casa de pariuri NetBet (D.1279 /29.06.2016).

