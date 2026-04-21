O proprietate istorică cu aer aristocratic

Conacul Koșca a fost construit în secolul al XIX-lea de polonezul Hagianopol și a fost ulterior asociat cu omul de afaceri timișorean Koșca, de la care își ia și numele actual.

De-a lungul timpului, proprietatea a fost bine conservată și restaurată, păstrându-și farmecul boieresc, dar fiind adaptată pentru utilizare contemporană.

Astăzi, ansamblul este listat de Romania Sothebys International Realty, una dintre agențiile imobiliare de lux active pe piața din România.

Proprietatea este amplasată în Dragodana, Dâmbovița, o zonă liniștită din sudul țării, la puțin peste o oră de Capitală. Această poziționare o face ideală atât ca reședință privată, cât și ca investiție pentru turism, retreat sau evenimente.

Cum este structurată proprietatea

Conacul Koșca se remarcă prin mai multe clădiri renovate și spații cu potențial ridicat:

Conacul principal are 306 mp, un living spațios, o bucătărie, șase dormitoare și patru băi. Acesta dispune și de o terasă închisă și de un beci tradițional. Clădirea a funcționat anterior ca unitate turistică, ceea ce o face deja pregătită pentru exploatare comercială.

Casa de oaspeți are 238 mp, patru dormitoare, living și bucătărie și baie complet echipată. Aceasta are și două terase cu priveliști către vale.

Proprietatea are și alte spații suplimentare:

hambar din cărămidă cu două niveluri și potențial de reconversie

cramă boierească pe 3 niveluri (218 mp), cu valoare arhitecturală ridicată

apartament pentru personal administrativ

În total, proprietatea oferă aproximativ 10 camere principale, distribuite între conacul principal și casa de oaspeți.

Facilități moderne într-un cadru istoric

Deși păstrează arhitectura specifică epocii, proprietatea beneficiază de toate utilitățile moderne: gaz, curent trifazic (380V), apă de rețea, piscină funcțională.

Piscina este unul dintre elementele recente care adaugă un plus de confort și atractivitate domeniului.

Terenul total de 20.500 mp este împărțit în două parcele (15.500 mp și 5.000 mp), și include:

livadă cu pomi fructiferi pe rod

spații verzi generoase

zone libere pentru dezvoltări viitoare

Această suprafață permite multiple scenarii de utilizare: reședință privată exclusivistă, boutique hotel, centru de evenimente sau retreat de relaxare.

Alte conace scoase la vânzare

Conacul Koșca se înscrie într-un val mai amplu de proprietăți istorice scoase la vânzare în sudul României, unde tot mai multe domenii boierești sunt redescoperite și transformate în investiții cu potențial turistic.

Pe lângă Conacul Koșca din Dragodana, listat la 450.000 €, piața conacelor boierești din sudul României include mai multe proprietăți istorice cu prețuri variate și potențial turistic ridicat:

Domeniul Poenaru – Dobra, Mehedinți (495.000 €): domeniu de 11 hectare cu livadă de nuci și rădăcini boierești profunde, cu potențial agricol și turistic.

Conacul Voinea – Blejești, Teleorman (395.000 €): monument istoric cu arhitectură de sfârșit de secol XIX și teren de 3 hectare, păstrând farmecul boieresc autentic.

Conacul Furculescu – Furculești, Teleorman (295.000 €): proprietate cu lac, livadă și influențe mediteraneene, potrivită pentru retreat sau resort boutique.

Conacul Roșca – Motăței-Gară, Dolj (380.000 €): clădire neoromânească cu turn și elemente monumentale, aflată în proces de restaurare.

Conacul Golescu-Gussi – Leordeni, Argeș (preț la cerere): moșie istorică a familiei Golescu, cu o evoluție de aproape două secole.

