Transport în comun la preț redus în Arad

La Arad, unul dintre orașele cu cele mai extinse rețele de transport public din țară, primăria propune reducerea prețului biletului de autobuz și tramvai la doar 1 leu pentru o zi întreagă de călătorii. „Am venit cu această propunere având în vedere în primul rând creșterile la combustibil. Avem și o politică de marketing de a atrage cetățenii spre tramvai și autobuz electric”, a declarat primarul Călin Bibarț.

Proiectul, aflat în transparență decizională, ar putea intra în vigoare în cel mult două luni, dacă va primi toate avizele necesare. În prezent, un bilet valabil pentru o oră costă 4,50 lei. Mariana Birău, director operațional al Companiei de Transport Public Arad, estimează că această reducere „va crește substanțial numărul de călători, ceea ce va duce la creșterea veniturilor directe din bilete și abonamente”. Dacă măsura va fi aprobată, costul unui abonament lunar va scădea la 30 de lei.

Transport gratuit vinerea în Brașov și Cluj-Napoca

În Brașov, toate mijloacele de transport public vor fi gratuite în fiecare vineri, începând din această săptămână. „Clar este mai ieftin, acum cum s-au scumpit toate!”, a spus un localnic. Autoritățile analizează posibilitatea extinderii măsurii și în weekend.

La Cluj-Napoca, vinerea este deja o zi de gratuitate pentru transportul în comun, inițiativa fiind bine primită de locuitori și turiști.

Inițiative similare în alte orașe

Râșnovul se alătură acestui trend, urmând să introducă gratuități pentru transportul cu autobuzul în fiecare vineri, începând cu 1 mai. „E o inițiativă foarte bună și sunt încântată”, a declarat o localnică întrebată de un reporter dacă va profita de această facilitate.

La Botoșani, autoritățile lucrează la un proiect pentru reducerea cu 25% a prețului abonamentelor, iar la Galați urmează să fie votată o propunere similară de reducere a tarifelor. În Buzău, toți pensionarii pot circula gratuit cu autobuzul începând din această săptămână, nu doar cei cu venituri mici.

Aceste măsuri adoptate de administrațiile locale vin ca răspuns la creșterea prețurilor la combustibil și la îngrijorările legate de poluarea urbană, în speranța că tot mai mulți cetățeni vor alege transportul public în detrimentul mașinilor personale.

STB cere scumpirea călătoriei la 5 lei, în București, o creștere de aproape 70%.

